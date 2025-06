Durante l'evento Netflix Tudum 2025, il cast di One Piece - Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero e Taz Skylar - ha rivelato in esclusiva un teaser Stagione 2, che sarà disponibile su Netflix nel 2026, sorprendendo i fan di tutto il mondo rivelando in anteprima l'amatissimo Tony Tony Chopper, a cui dà la voce Mikaela Hoover nella sua versione originale.

Cosa sappiamo di One Piece Stagione 2

One Piece ha fatto il suo esordio sulla piattaforma streaming Netflix durante l'estate 2023. Il trailer non aveva convinto gli appassionati, ma la serie ha ottenuto consensi, al punto di portare alla produzione della seconda stagione. Nel team creativo del progetto è incluso anche il creatore di One Piece, Eiichiro Oda, che fa da produttore esecutivo.

Nel progetto Steven Maeda ricopre il ruolo di showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) fa da sceneggiatore. Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Joe Tracz (Una Serie di Sfortunati Eventi, serie TV di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo fra gli altri lavori) sono i produttori esecutivi.

In One Piece 2, come rivelato da Oda, i protagonisti saranno impegnati sulla Rotta Maggiore; ci saranno sicuramente nuovi e sorprendenti elementi, mentre il pubblico continuerà a vedere la crescita di Luffy, un ragazzo sempre in grado di inseguire i propri sogni.

Ricordiamo che la seconda stagione adatterà gli archi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island, mentre per quello di Arasbasta ci sarà spazio nella già confermata terza stagione.

Le ultime aggiunte al cast sono Sophia Anne Caruso (Beetlejuice, The School for Good and Evil) è stata scelta per interpretare Marianne/Miss Goldenweek, mentre Mark Penwill (Catch Me a Killer) vestirà i panni di Chess. Infine, Anton David Jeftha (Legacy) sarà K.M.