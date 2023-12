Un Need For Speed amatissimo ora è next-gen, grazie ai fan

Need For Speed è una serie che non è mai stata abbandonata dai fan, sebbene EA l'abbia dimenticata.

La IP è stata un po' messa da parte, tanto che nemmeno l’uscita di un film (che trovate ) è riuscita a salvare il tutto.

Need For Speed Unbound - ossia l'ultimo capitolo della serie racing di Criterion (qui trovate la nostra recensione) - ha provato a rilanciare il franchise, non riuscendoci.

Adesso, dopo che qualcuno aveva deciso di prendere Need For Speed Underground 2 e dargli nuova linfa vitale, un altro fan ha dato vita a una versione next-gen di Need For Speed Most Wanted.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il bravo NostalgiaNexus ha condiviso un video che mostra come potrebbe apparire un remake di Need for Speed: Most Wanted in Unreal Engine 5.

Per l'ambientazione, l'artista ha utilizzato la città di Matrix Awakens. L'aspetto è straordinario, quindi se siete fan non perdete l'occasione di ammirarlo.

NostalgiaNexus ha esportato un'auto dal gioco e l'ha importata nella City Tech Demo di UE5.

L'autore ha anche cercato di replicare le meccaniche di guida di quel capitolo specifico NFS. Vale anche la pena notare che NostalgiaNexus non ha rilasciato al pubblico il progetto, quindi non è possibile scaricarlo e provarlo (la speranza è in ogni caso l'ultima a morire).

Restando in tema, alcune settimane fa è emerso che un rifacimento - questa volta ufficiale - di Need For Speed Most Wanted di EA sarebbe stato apparentemente confermato da una doppiatrice, sebbene al momento non vi è stata ancora l'ufficialità da parte del publisher americano,

Ma non solo: sempre Most Wanted aveva in ogni caso già fatto parlare di se in un remake molto simile a questo appena pubblicato.

Infine, ricordiamo anche che Need for Speed Unbound ha battuto ufficialmente il record stabilito dal precedente Heat, che poco non è.