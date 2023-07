Un leak di Roblox ha danneggiato circa 4mila sviluppatori

Roblox, la popolare piattaforma di gioco diventata un carro armato mediatico ed economico, ha subito una importante fuga di dati che ha reso pubbliche le informazioni personali di tantissimi sviluppatori.

Il metaverso videoludico che genera tantissimi guadagni, anche grazie alle card come quelle che trovate su Amazon, è da sempre giocatissimo e popolarissimo.

Proprio per questo c'è sempre tanta attenzione intorno a Roblox, anche e soprattutto quando accadono episodi del genere.

Secondo quanto riferito, le informazioni includono nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, date di nascita e indirizzi fisici dei partecipanti alle Roblox Developers Conferences tenutesi tra il 2017 e il 2020, per un totale di quasi 4mila sviluppatori.

«Roblox è a conoscenza di un problema di sicurezza di terze parti in cui vi erano indicazioni di accesso non autorizzato a informazioni personali limitate di un sottoinsieme della nostra comunità di creatori», ha dichiarato un portavoce di Roblox Corporation in una dichiarazione rilasciata a PC Gamer.

Tuttavia, come riporta VGC, c'è un altro dettaglio in questa vicenda a renderla ancora più surreale e fastidiosa.

Un membro della community ha infatto raggiunto una fonte vicina a Roblox, che ha svelato il fatto che la violazione dei dati suddetta si è verificata nel 2021 ma non è stata diffusa al di fuori degli addetti fino a che non è stata resa pubblica da altri negli ultimi giorni.

Una cosa simile a quanto accaduto nei meandri di Activision, che ha reso noto qualche tempo fa di aver subito un attacco hacker che in realtà si era verificato molto tempo prima.

Per quanto riguarda Roblox, l'azienda ha dichiarato:

«Abbiamo assunto esperti indipendenti per supportare l'indagine condotta dal nostro team di sicurezza delle informazioni. Coloro che sono interessati riceveranno un'e-mail che comunica i prossimi passi che stiamo intraprendendo per sostenerli. Continueremo a essere vigili nel monitorare e controllare la posizione di sicurezza informatica di Roblox e dei nostri fornitori di terze parti.»

La speranza è che gli sviluppatori colpiti possano presto essere supportati. Quando accadono casi del genere i problemi sono sempre molti, come nel caso di STALKER 2 che ha visto alcune parti importanti del gioco diffuse online.

Per non parlare del caso dell'hacker di GTA 6, che è arrivato addirittura in tribunale.