Un "indizio" di GTA 6 sarebbe nascosto in GTA Online

Una nuova scoperta sta facendo discutere la community di Grand Theft Auto, ovviamente rivolta verso il prossimo GTA 6.

Non è certo la prima volta che emergono indiscrezioni legate al sequel di GTA 5 (gioco che trovate su Amazon).

Basti pensare ai fan che hanno ricercato nientemeno che sulla Luna alcuni indizi circa il prossimo capitolo.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Ora, come riportato anche da Game Rant, l’utente di Reddit Jad_jd sostiene di aver individuato riferimenti a Grand Theft Auto 6 all’interno di Grand Theft Auto Online.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Il post mette in evidenza un particolare oggetto cosmetico, una bandana, che presenta una sorprendente somiglianza con quella indossata dai protagonisti di GTA 6, Jason e Lucia.

Secondo Jad_jd, il motivo della bandana sarebbe molto simile al design mostrato in materiali promozionali e fughe di notizie sul tanto atteso sequel.

Oltre alla bandana, il post confronta altri oggetti cosmetici di GTA Online che sembrano richiamare l’estetica associata a Jason e Lucia, suggerendo un possibile collegamento o un sottile omaggio da parte di Rockstar Games.

Sebbene queste osservazioni siano basate su interpretazioni personali e potrebbero non avere alcun significato concreto, hanno comunque acceso un acceso dibattito tra i fan.

Le speculazioni spaziano dall’idea che Rockstar stia disseminando indizi per stuzzicare la curiosità dei giocatori fino a ipotesi di una semplice coincidenza stilistica.

Vero anche che non mancherebbe poi molto al Trailer 2 di GTA 6, quindi è normale che l'hype inizi a salire.

Grand Theft Auto 6 è in ogni caso previsto per l’autunno 2025 su PS5 e Xbox Series X/S.

Nel frattempo, Take-Two Interactive ha confermato che il lancio del suo big non entrerà in conflitto con quello di altri titoli di peso come Borderlands 4 o un possibile remaster di GTA 4, per evitare sovrapposizioni che potrebbero penalizzare l’attenzione del pubblico.

Nonostante non sia stata ancora annunciata una data precisa per GTA 6, il publisher si è mostrato fiducioso di poter rispettare la finestra temporale prevista, alimentando ulteriormente l’attesa per quello che promette di essere il kolossal del 2025.