Un horror dell'era PS2 starebbe per tornare

Ultimamente molti classici vengono ripubblicati su piattaforme current-gen e Nightdive Studios è uno degli sviluppatori che guida questa tendenza.

Giochi come i nuovi System Shock e Blade Runner sono infatti frutto del team di sviluppo in questione.

Ora, come riportato anche da PushSquare, il prossimo obiettivo di Nightdive Studios sembra essere La Cosa (o The Thing), il leggendario adattamento a 128-bit dell'iconico film horror di John Carpenter.

Sui social , Nightdive Studios ha chiesto: «Chi vuole indovinare il gioco che annunceremo questo venerdì a IGN Live?».

Il team ha poi allegato un'immagine di un artwork ritagliato dalla cover di The Thing, con i colori alterati per depistare (male) i fan.

Presumibilmente, il gioco uscirà su PS5 e PS4, oltre che su Xbox e PC, come gli altri progetti del dev.

Per chi non avesse giocato all'originale del 2002, apparso anche su Xbox e Windows PC, il gioco aveva delle meccaniche di gioco incredibilmente ambiziose per l'epoca.

Ad esempio, bisognava guadagnarsi la fiducia della propria squadra, altrimenti questa avrebbe iniziato a pensare che la Cosa aveva preso possesso del nostro corpo.

Ma non solo: era importante anche fare mantenere la calma ai compagni di squadra per evitare che impazzissero e potessero togliersi la vita.

Insomma, si trattava di roba all'avanguardia che sicuramente guadagnerebbe nuovo lustro nel 2024, visto che i tempi sono ora maturi per mettere a frutto le idee del gioco originale al massimo della tecnica.

Sarà interessante vedere inoltre se verranno apportate modifiche al gioco originale, perché, come già detto, non tutte le sue idee sono state realizzate a modo per via dei limiti tecnici dei 128-bit.

