C'è un horror in stile PS2 in uscita ispirato ai film italiani

Su console i giochi a tema horror non mancano di certo, sebbene ora ne è in arrivo uno in particolare che farà la gioia dei fan di PS2.

Tra Silent Hill (che trovate su Amazon) e non solo gli horror non mancano, ma quello in arrivo è particolarmente adatto se si è nostalgici dei 128-bit.

Come riportato anche da Nintendo Everything, infatti, The Glass Staircase è in arrivo su Switch, come rivelato da Puppet Combo.

Il titolo arriverà il 24 maggio 2024 e si tratta, in soldoni, di un survival horror psicologico vecchia scuola ispirato all'era PS2.

I giocatori controllano quattro ragazze che si muovono tra gli orrori di un orfanotrofio in rovina.

«The Glass Staircase è un omaggio ai survival horror per PS2 e ai film italiani sugli zombie», recita la descrizione.

«È passato molto tempo dall'ultima volta che avete visto i vostri genitori, vero? Non preoccupatevi, ragazze. Ascoltate la voce al citofono. Fate quello che vi dicono. Vi hanno dato una casa. Vi hanno dato da mangiare. Vi faranno diventare brave ragazze. Questa vecchia casa non vi ha mai trattato male, vero? Ora siate tutte brave ragazze. Il Maestro ha bisogno che siate forti in questi tempi difficili. Ricordate: Le brave ragazze prendono la loro medicina. Le brave ragazze fanno le loro faccende. Le brave ragazze vanno a casa. Il trailer di La scala di vetro è disponibile qui sotto.»

Maggio è stato un buon mese per gli amanti dei survival horror retrò: Crow Country di Snipperclips! è infatti disponibile a partire dal 9 del mese, su console PS5 e piattaforma PC, strizzando palesemente l'occhio ai titoli PS1 del genere.

Ma anche il futuro sembra essere parecchio nostalgico: un leaker sostiene che Capcom intende dare vita a un remake dello storico Resident Evil 1, come fatto con gli altri capitoli della serie.