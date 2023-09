Un grande JRPG "nostalgico" arriva su Xbox nel 2024

Octopath Traveler 2 è sicuramente uno dei migliori JRPG usciti di recente, tanto che il gioco è in dirittura d'arrivo anche su Xbox.

A differenza del predecessore, il titolo è uscito direttamente come multipiattaforma (lo trovate su Amazon in varie versioni infatti), sebbene quella Microsoft mancava all'appello.

Advertisement

Ora, dopo che al Tokyo Game Show 2023 Xbox ha confermato un bel po' di titoli in arrivo su Game Pass, c'è spazio per un'altra chicca.

Come riportato anche da GamingBolt, Octopath Traveler 2 è in arrivo su Xbox One, Xbox Series X/S all'inizio del 2024. Nessuna conferma effettiva per quanto riguarda l'arrivo su Game Pass. Poco sotto, trovate il nuovo trailer di annuncio del gioco su piattaforma Microsoft.

Nato come seguito del primo gioco, che ha introdotto lo stile visivo HD-2D che mescola ambienti 3D e sprite retrò, Octopath Traveler 2 offre otto nuovi personaggi.

Ognuno di questi ha una storia unica e azioni di percorso che si adattano a diversi stili di gioco e che spesso si incrociano durante i loro viaggi.

A seconda delle azioni, è possibile influenzare i PNG, rubare oggetti, ammaliare i passanti o dedicarsi al commercio.

Il sistema di combattimento ripropone le meccaniche Break e Boost dell'originale, con i giocatori che sfruttano le debolezze dei nemici e potenziano i loro attacchi.

Octopath Traveler 2 ha superato il milione di copie spedite e download digitali in tutto il mondo a partire da giugno 2023, anche se in realtà il lancio in Giappone non è stato dei migliori.

Vi ricordiamo che già da oggi troverete un nuovo grande omaggio al day one: Payday 3 sarà infatti disponibile gratis fin dal lancio.

Inoltre, andando a parlare di Game Pass, siete curiosi di scoprire quanto può costare portare un gioco gratis sul servizio in abbonamento? Lo ha svelato il mega leak che ha coinvolto Xbox nelle scorse giornate, con tanto di cifre realmente sorprendenti.