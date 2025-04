Un gioco sembra il "nuovo" Oblivion e potete provarlo gratis

Awaken Realms ha annunciato che il suo GDR open-world ispirato pesantemente a Skyrim e Oblivion, Tainted Grail: The Fall of Avalon, uscirà in versione completa il 23 maggio 2025.

Per celebrare l’annuncio, il team ha pubblicato anche un nuovo trailer di gameplay, che trovate poco sotto.

Tainted Grail: The Fall of Avalon è una reinterpretazione oscura delle leggende arturiane, allontanandosi quindi dal fantasy classico dei titoli Bethesda sopra citati (che trovate su Amazon).

Il gioco è realizzato in prima persona, sfrutta il motore Unity ed è ambientato in un mondo avvolto in un eterno autunno, dove i giocatori potranno esplorare, assistere alla caduta di antichi eroi e compiere scelte significative all'interno di una trama complessa e ramificata.

Il gioco era approdato in Accesso Anticipato su Steam a marzo 2023, e ci sono voluti quasi due anni al team di sviluppo, Questline, per completarlo.

La versione finale includerà tre atti completi, offrendo tra le 50 e le 70 ore di contenuti, una quest principale a bivi con finali multipli e una quantità enorme di missioni secondarie.

L'accoglienza dell'early access è stata molto positiva: su Steam, il gioco vanta recensioni "Molto Positive". Inoltre, è disponibile una demo gratuita (qui) per chiunque voglia provare in anteprima il titolo.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, servirà almeno un Intel i5 di ottava generazione, 12GB di RAM e una GeForce GTX 1060 per giocare a 1080p con impostazioni basse a 30FPS.

Per il massimo delle prestazioni a 1080p/Ultra a 60FPS, saranno invece necessari un Intel i7 di tredicesima generazione e una GeForce RTX 2070 Super.

Nel trailer, gli sviluppatori si sono anche concessi una simpatica frecciatina nostalgica ai fan di Oblivion (ricordate il celebre e discusso DLC dell’armatura per cavalli)?

Insomma, Tainted Grail: The Fall of Avalon sembra essere uno di quei progetti che nascono quasi in sordina ma che, a poco a poco, riescono a conquistare l’attenzione degli appassionati grazie alla passione e all'impegno del team di sviluppo.

Il mix tra l'immaginario arturiano e l'approccio open-world di titoli come Skyrim e Oblivion è un'idea affascinante, e la promessa di 50-70 ore di contenuti con una trama ramificata non può che stuzzicare i fan dei grandi RPG occidentali.