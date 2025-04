Oblivion Remastered è così fedele da avere anche "quel" DLC

Chi ha assistito al lancio iniziale di Oblivion sicuramente ricorderà uno dei suoi momenti più controversi che, a suo modo, ha comunque fatto la storia dei videogiochi: ci riferiamo a un particolare DLC puramente cosmetico che ha di fatto aperto la strada a microtransazioni sempre più esose.

Parliamo ovviamente delle celebri Horse Armor, le armature per cavalli che, nonostante le promesse di proteggere il vostro nobile destriero, alla fine erano fondamentalmente inutili se non usate per fini estetici.

Il DLC venne profondamente criticato dai giocatori di allora, ma alla fine finì per vendere molto più del previsto, invogliando tanti altri sviluppatori a sperimentare con le microtransazioni. Con i risultati odierni che sono sotto gli occhi di tutti.

Probabilmente è ingiusto dare la colpa esclusivamente all'Horse Armor, ma molti giocatori di fatto la definiscono l'artefice di tutto questo: di conseguenza, è decisamente buffo — ma allo stesso tempo inaspettatamente fedele — che Oblivion Remastered abbia deciso di confermare nuove "armature" come DLC.

Come vi avevamo infatti riportato nella nostra notizia dell'annuncio, l'Horse Armor Pack è uno dei vantaggi che viene offerto esclusivamente per chi acquista la Deluxe Edition, o per chi magari sceglie di acquistare semplicemente l'upgrade dopo aver giocato l'edizione base su Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Va comunque sottolineato che l'edizione base sarà più che sufficiente per avere accesso all'originale DLC contoverso, dato che Oblivion Remastered ha già incluso i precedenti contenuti a pagamento esistenti: queste sono solo armature inedite e che, di conseguenza, non esistevano nella versione originale.

Fatta questa importante premessa, il fatto che questi particolari contenuti inediti vengano proposti ancora una volta a pagamento è sicuramente una scelta curiosa, ma inaspettatamente coerente con il sistema di monetizzazione originale.

Ovviamente va sottolineato che difficilmente i giocatori acquisteranno la Deluxe Edition "solo" per queste armature, dato che le edizioni più costose includono anche le espansioni della storia. Non mi stupirei se la loro inclusione sia avvenuta quasi per scherzo, come un bizzarro omaggio alle controversie dell'epoca.