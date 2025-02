Un gioco gratis PS Plus di marzo sta facendo discutere i fan

Sony ha da poco annunciato i giochi mensili di PS Plus Essential per marzo 2025, con una sorpresa che ha scosso parecchi giocatori.

Tra i titoli offerti gratuitamente agli abbonati spicca Dragon Age: The Veilguard, un gioco AAA da 70 euro lanciato appena quattro mesi fa (e che trovate su Amazon).

Questa decisione ha immediatamente suscitato reazioni contrastanti tra i giocatori e gli addetti ai lavori, scatenando un acceso dibattito sulle possibili motivazioni dietro questa scelta.

L’inclusione di un titolo così recente e dal budget elevato nel catalogo di PS Plus (trovate gift card su Amazon) rappresenta un evento inusuale, se non addirittura senza precedenti.

Generalmente, i giochi AAA approdano su PS Plus solo dopo un lungo ciclo di vendite, spesso quando l’interesse del pubblico è ormai in calo o quando il publisher vuole rilanciare il titolo con nuovi contenuti. Il fatto che Dragon Age: The Veilguard sia stato aggiunto così presto ha sollevato interrogativi sulla sua performance commerciale.

Sui social, i giocatori hanno espresso incredulità per questa decisione. Alcuni hanno ipotizzato che le vendite del gioco siano state ben al di sotto delle aspettative, costringendo Electronic Arts a cercare soluzioni alternative per monetizzare il progetto.

L’azienda stessa aveva già ammesso che le vendite del titolo non erano andate come previsto, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere. Molti hanno sottolineato come giochi di questo calibro di solito impieghino anni prima di entrare nei servizi in abbonamento.

Questa scelta ha spinto alcuni a interrogarsi su un possibile cambio di strategia da parte di EA e Sony. Offrire un titolo così recente potrebbe essere una manovra per rilanciarlo e far crescere la sua base di giocatori, magari in vista di futuri aggiornamenti o espansioni.

Resta da vedere se questa mossa riuscirà a ridare slancio al gioco o se sarà semplicemente l’ammissione definitiva di un fallimento commerciale. Quel che è certo è che l’aggiunta di un titolo così importante a pochi mesi dal lancio non passerà inosservata.

Per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus vi raccomandiamo in ogni caso la nostra guida.