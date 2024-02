Un gioco fonde Cyberpunk 2077 e Mortal Kombat e lo potete provare gratis

Non la prima volta che su Steam approdano giochi palesemente ispirati ad altri big di successo.

Basti pensare infatti che di recente vi abbiamo segnalato Dread Dawn, il quale fonde alcune meccaniche di Days Gone con la classica invasione zombie di un Resident Evil ambientato a Raccoon City.

Advertisement

Ora, come riportato anche da GamingBible, è il turno di un altro gioco che mixa due titoli di grande successo: stiamo parlando di Die by the Blade.

Ispirato al sanguinoso Mortal Kombat con un tocco di Cyberpunk 2077, questo picchiaduro 1v1 basato sulle armi sembra essere la scelta giusta per i fan dei picchiaduro e dell'azione cruenta.

Die by the Blade, in arrivo il 16 maggio 2024 da Triple Hill Interactive, è un gioco di combattimento in cui la tecnica vince sul button mashing.

Imparerete un sistema di combattimento approfondito per assicurarvi di sferrare i vostri colpi fatali o difendervi da un avversario colto da una sete di sangue

Come si può intuire dai dettagli sulla pagina di Steam, si tratta di un picchiaduro brutalmente "realistico", in cui un singolo colpo con l'arma può porre fine alla lotta.

Difatti, qualsiasi colpo di spada può rivelarsi fatale, quindi è essenziale imparare a padroneggiare il tutto (sì, se vi è venuto in mente il vecchio Bushido Blade per PS1 ricordate bene).

Si tratta di «un mondo samuraipunk che fonde l'estetica tradizionale giapponese con la cultura cyberpunk», secondo gli sviluppatori, e l'accenno a Cyberpunk 2077 è quindi palese.

Se volete provare il gioco con le vostre mani, grazie a una demo gratuita, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Se invece volete testare un altro mix tra due titoli altrettanto celebri, c'è un gioco che fonde Skyrim ed Elden Ring, e potete anche in questo caso provarlo gratis.

Infine, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.