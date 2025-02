Un gioco è un mix tra Minecraft e No Man's Sky, e potete provarlo gratis

Di tanto in tanto, arriva quel momento in cui l’unico desiderio è perdersi in un vasto open world. Certo, l’eccesso di giochi di questo tipo può portare alla saturazione, ma quando ne arriva uno che riesce a rinfrescare il genere, vale sempre la pena dargli un’occhiata.

È proprio il caso di Cubic Odyssey, un nuovo survival open-world disponibile su Steam che mescola elementi di No Man’s Sky (che trovate su Amazon) e Minecraft, promettendo un’esperienza tra l’esplorazione spaziale e la creatività senza limiti.

E, come riportato anche da GamingBible, c’è una demo gratuita estesa da provare subito, e le prime recensioni parlano di un gioco con un potenziale enorme.

Uno degli utenti su Steam lo paragona a Xenominer, un vecchio titolo indie per Xbox 360, apprezzando l’atmosfera e il gameplay, seppur con qualche piccola imperfezione nell’inventario.

Un altro giocatore lo definisce «una via di mezzo tra Ace of Spades e Minecraft, ma con una storia», sottolineando quanto l’esperienza riesca a distinguersi.

E c’è anche chi spera anche in una futura modalità multiplayer, perché, diciamocelo, certi giochi danno il meglio quando giocati con gli amici.

Tutte le carte in regola per diventare un successo ci sono: esplorazione, crafting e un mondo generato proceduralmente pronto a sorprendere. Il vero banco di prova, però, sarà il rilascio ufficiale e gli aggiornamenti successivi, che determineranno se Cubic Odyssey potrà davvero affermarsi tra i grandi del genere.

Secondo me l’idea di un mix tra Minecraft e No Man’s Sky è intrigante, soprattutto se supportata da una buona dose di personalizzazione e avventura.

Certo, il mercato è saturo di survival open-world, e non tutti riescono a emergere, ma il fatto che una demo gratuita (che trovate qui) abbia già generato entusiasmo è un segnale positivo.

Resta da vedere se riuscirà a mantenere le promesse: nell'attesa di scoprirlo, avete visto anche che c'è un gioco che potete provare gratis che sembra un mix tra Fallout e BioShock?