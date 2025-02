Un gioco di Batman a meno di 2 euro, ma avete poco tempo

Se vi siete persi Batman: Arkham Origins, ora non avete più scuse: il capitolo più sottovalutato della serie Arkham è in sconto del 90% su GOG, portando il prezzo a soli 1,99 euro.

L’offerta è però limitata alla versione PC, quindi niente sconti per chi gioca su PlayStation, Xbox o Nintendo.

Ma per chi gioca su PC, questo è il prezzo più basso mai registrato per il titolo, come riportato anche da ComicBook.

Uscito nel 2013 come prequel di Arkham Asylum e Arkham City, Batman: Arkham Origins (che trovate anche su Amazon) è l’unico capitolo della saga a non essere sviluppato da Rocksteady, ma da WB Games Montréal.

E per questo, spesso è stato considerato il “figliastro” della serie. Anche la critica non è stata troppo clemente, con recensioni più tiepide rispetto ai predecessori (Metacritic parla di voti attorno ai 70).

Eppure, Arkham Origins resta un tassello fondamentale per chi vuole vivere l’intera epopea del Cavaliere Oscuro.

La campagna principale dura dalle 12 alle 20 ore, mentre i completisti dovranno investire almeno 40 ore per scovare tutti i segreti della Gotham natalizia del gioco.

Con un nuovo Batman in sviluppo presso Rocksteady, questo potrebbe essere il momento ideale per recuperare l’intera saga.

E, a meno di due euro, anche chi lo aveva snobbato all’epoca può dargli finalmente una chance. Perché, se c’è una cosa che Arkham Origins ha sempre meritato, è una seconda possibilità.

Restando in casa DC, avete letto che proprio Warner Bros. Montréal voleva rimettere mano al progetto Gotham Knights, oltre a giochi dedicati a Joker, Flash e Constantine mai nati?

Inoltre, ricordo che sempre il team di Montréal sta lavorando come supporto per altri progetti, tra cui il gioco su Wonder Woman in sviluppo presso Monolith, che a quanto pare però starebbe attraversando un periodo per niente roseo.