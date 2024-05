Un gioco dello State of Play sta facendo incetta di dislike

Durante lo State of Play abbiamo potuto scoprire il primo gameplay di Concord, nuovo FPS di Firewalk Studios in uscita su PS5 e PC, gioco che a quanto pare non ha colpito particolarmente i giocatori.

Il titolo, che venne mostrato per la prima volta con un semplice trailer in CGI, nel nuovo trailer dello State of Play ci ha permesso di farci un'idea più precisa del gameplay.

Come riportato anche da Dexerto, però, sembra proprio che il trailer di Concord abbia fatto incetta di dislike.

Il nuovo sparatutto PlayStation ha infatti ricevuto un'accoglienza molto negativa da parte dei fan su YouTube, mentre si accumulano i dislikes sul trailer del gameplay.

Sembra infatti che il nuovo sparatutto in prima persona 5v5 basato sugli eroi di Firewalk Studios non abbia fatto breccia come sperato.

Gli sviluppatori hanno confermato la data di uscita e la previsione di una Beta, ma il gioco stesso ha ricevuto un'accoglienza decisamente tiepida.

Con un sistema di eroi simile a quello di Overwatch di Blizzard (che trovate su Amazon) e un gunplay paragonabile alla modalità PVP del Crogiolo di Destiny 2, i giocatori si sono riuniti nella sezione dei commenti, notando che Concord manca di qualsiasi caratteristica che lo faccia risaltare.

Un commento ha descritto il gioco come una parodia, dicendo: «È come una parodia di ogni tropo della moderna sfera di sviluppo dei giochi della West Coast. Ha persino gli sfondi blu turchese dei media e le battute stravaganti da scrittore millenario alla fine del trailer. Mi rifiuto di credere che questo non sia in realtà un gioco parodistico».

Come sottolinea un altro utente, «ero leggermente interessato finché non ho capito che non si trattava di un gioco di ruolo spaziale a giocatore singolo come Mass Effect, ma di uno sparatutto multigiocatore in diretta. Non capisco perché abbiano scelto un trailer narrativo in computer grafica quando nulla di tutto ciò ha significato per questo tipo di gioco».

Concord è disponibile per il pre-ordine dal 6 giugno 2024 e uscirà il 23 agosto 2024 su PS5 e PC. Gli altri annunci dello State of Play li trovate qui.