Un Film Minecraft, una star al centro di nuove polemiche

Il film di Minecraft è nuovamente al centro di nuove polemiche, questa volta non per le pecore rosa, ma per il comportamento di Jason Momoa sul set.

La serie di videogiochi (che trovate anche su Amazon) diventerà infatti presto un film, che non promette nulla di buono.

Il trailer ha fatto storcere più di un naso, tanto da sollevare paragoni col flop Borderlands.

Ora, come riportato anche da GamingBible, la YouTuber Valkyrae, che recita nel film, ha rivelato in un'intervista a ComicBook che l'attore avrebbe "maltrattato" alcuni membri della troupe durante le riprese.

Valkyrae ha descritto un episodio in cui Momoa si sarebbe arrabbiato con il personale tecnico: «L'ho visto maltrattare alcuni membri della troupe. È stato piuttosto deludente. Era dopo una scena molto intensa ed emotiva, quindi forse era ancora nel personaggio, non lo so».

La YouTuber ha aggiunto: «Era davvero arrabbiato con loro per non aver fatto qualcosa correttamente - si trattava di preparare l'inquadratura. Era semplicemente furioso, urlava».

Queste dichiarazioni gettano una luce diversa su Momoa rispetto all'immagine pubblica a cui siamo abituati. Tuttavia, è importante notare che Valkyrae non ha fornito ulteriori dettagli sull'incidente e nessun altro membro del cast ha commentato l'accaduto.

Nonostante le polemiche, il film continua a generare interesse e discussioni nella comunità dei fan di Minecraft.

L'incidente riportato da Valkyrae aggiunge un nuovo elemento di dibattito, sollevando interrogativi sul comportamento delle star sul set e sulle condizioni di lavoro nell'industria cinematografica.

Resta da vedere se questi sviluppi avranno un impatto sulla ricezione del film da parte del pubblico o se emergeranno ulteriori dettagli sull'episodio descritto da Valkyrae.

Nel mentre, in risposta al teaser ufficiale di Un Film Minecraft, un fan ha ricreato l'intero trailer in versione animata, ottenendo grande popolarità online.

Vero anche che Markus Notch, il creatore di Minecraft, pensa che il film sia piuttosto bello.