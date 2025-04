Un Film Minecraft, qualcuno lo ha reso meno brutto

Pochi giorni fa Warner Bros. ha pubblicato il teaser di Un Film Minecraft. con Jason Momoa e Jack Black, scatenando forti critiche da parte dei fan della popolare saga videoludica.

Nonostante la serie di videogiochi (che trovate anche su Amazon) sia un successo, il film non promette nulla di buono.

Il trailer, che adotta un approccio live-action/CGI, è stato accusato di non cogliere l'essenza del gioco e di rivolgersi principalmente a un pubblico infantile, tanto da sollevare paragoni col flop Borderlands.

Ora, come riportato anche da FandomWire, la reazione negativa della community ha portato alla creazione di un trailer animato realizzato dai fan dedicato proprio a Minecraft, che ha riscosso grande successo online.

Questo video, più fedele all'estetica caratteristica del gioco, è stato accolto con maggiore entusiasmo rispetto alla versione ufficiale "live-action" (le virgolette sono volute).

Il principale problema riscontrato dai fan nel teaser ufficiale è la mancanza di familiarità con l'universo di Minecraft.

Nonostante il gioco abbia una base di utenti che include sia bambini che adulti, il film sembra rivolgersi esclusivamente a un pubblico infantile, ignorando gran parte della community.

Secondo alcune fonti, il teaser avrebbe ricevuto oltre 1 milione di "non mi piace" su YouTube, evidenziando il malcontento della fanbase.

Molti hanno criticato l'approccio iperrealistico adottato da Warner, che sembra allontanarsi troppo dall'estetica cubica e stilizzata tipica del videogioco.

Un fan ha commentato: «Sembra che stiano facendo girare Minecraft su Unreal Engine 5, perdendo completamente lo spirito originale del gioco».

Il video animato dei fan è riuscito a catturare molto meglio l'essenza di Minecraft, con la sua grafica squadrata e colorata tipica del gioco.

Nonostante le critiche, c'è da vedere come il film riuscirà a trasportare l'universo di Minecraft sul grande schermo. La presenza di star come Jason Momoa e Jack Black potrebbe attirare un pubblico più ampio, ma i fan sperano in un adattamento più fedele al materiale originale.

Warner Bros. ha ancora tempo per ascoltare il feedback dei fan e apportare eventuali modifiche prima dell'uscita del film, prevista per il 4 aprile 2025. Chissà se riuscirà a superare il record del film di Super Mario Bros..