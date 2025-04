Un Film Minecraft neanche è uscito, e già è un disastro

Il primo trailer di Un Film Minecraft (sì, in Italia si chiama proprio così) con Jack Black è uscito ieri e non è passato molto tempo prima che gli spettatori iniziassero a fare spiacevoli paragoni con uno dei più grandi flop cinematografici dell'anno.

Il gioco di culto (che trovate anche su Amazon) ha infatti dato il via a un franchise milionario, ora atteso anche al cinema.

Già a prima vista, dal primo trailer si possono notare diversi problemi con il film di Minecraft.

Il più evidente è forse lo Steve di Jack Black, che sembra essere semplicemente Jack Black con una maglietta blu, per non parlare della combinazione frangia ispida e blazer rosa di Jason Momoa.

Un altro punto a sfavore è la resa degli animali, che nella ricerca dello stile a blocchi di Minecraft sembrano il risultato del primo trailer di Sonic, prima del restyling del riccio blu.

C'è anche molto da dire sul fatto che, nonostante si tratti di un adattamento “live-action”, non c'è una grande quantità di “live” oltre al cast principale.

La stragrande maggioranza di questo film sembra essere stata girata in greenscreen e, sebbene ciò possa essere vero per molti grandi blockbuster, qui è particolarmente evidente.

Nel complesso, il trailer del film non è andato particolarmente bene e ha suscitato immediati paragoni con un altro recente film di videogiochi: Borderlands.

Il flop del film con Cate Blanchett incombe certamente su Minecraft e gli spettatori non ci hanno messo molto ad azzardare paragoni tra i due (via GamesRadar).

Borderlands è stato accompagnato non solo da recensioni pessime, ma anche da incassi ridicoli, perdendo tra gli 80 e i 90 milioni di dollari.

Il budget, tuttavia, si pensa sia inferiore di almeno 30 milioni di dollari rispetto a quello del film di Minecraft, che secondo alcuni rapporti sarebbe stato di 150 milioni di dollari.

Speriamo di non trovarci di fronte allo stesso tipo di flop finanziario di Borderlands, anche perché Minecraft si rivolge in modo particolare ai suoi fan più accaniti, i bambini, mentre Borderlands ha notoriamente abbandonato l'atmosfera vietata ai minori dei giochi per un più accessibile PG-13.

Ciononostante, il paragone con uno dei film con il peggior film sui videogiochi dell'anno non può essere qualcosa che Black, Momoa e il regista Jared Hess speravano di ottenere.

L'uscita di Un Film Minecraft è prevista per aprile 2025 e difficilmente rivaleggerà con il record del film di Super Mario Bros..