Il film di Minecraft riceve la benedizione di Notch

Il primo trailer del prossimo film dedicato a Minecraft non è bellissimo, per così dire, ma è riusciuto a convincere se non altro il suo creatore, Markus "Notch" Persson.

Il gioco, che è diventato un fenomeno anche su Amazon, si prepara infatti a sbarcare al cinema. Il suo esordio tramite il primo trailer ha fatto ricordare a molti la debacle di Borderlands al cinema, tanto non sembra essere di grande qualità il progetto dedicato a Minecraft.

Le reazioni di tutto il mondo non sono tardate ad arrivare ma, come riporta PC Gamer, il creatore del videogioco originale sembra almeno convinto dal progetto cinematografico.

Markus "Notch" Persson ha lanciato il gioco nel 2009 e ha seguito i primi anni di sviluppo prima di vendere il gioco e Mojang Studios a Microsoft nel 2014, in un accordo del valore di $2,5 miliardi.

«Ok, ci sto», ha dichiarato Notch in merito al trailer del film di Minecraft.

Notch ha definito "abbastanza surreale" vedere il suo videogioco diventare la next big thing di Hollywood, e tutto sommato sembra soddisfatto del film, così come della scelta di Jack Black: «Per un film basato su un gioco con zero trama, sembra sorprendentemente divertente. Ho riso... due volte. Sì, la pecora mi ha colpito»

Riguardo alla reazione generale, ha specificato:

«A parte il fatto che è basato su un lavoro che ho fatto dieci anni fa, non sono collegato al film in alcun modo. E per me personalmente è divertente, in una sorta di nostalgia da trip. Inoltre, mi aspettavo di peggio.»

Il film di Minecraft incassa un endorsement davvero niente male, nonostante l'accoglienza generale almeno dal primo trailer sembra essere davvero negativa senza nessuna possibilità di redenzione.

C'è anche chi sta cercando in ogni modo di renderlo meno brutto, ma si tratta di un'operazione davvero impossibile per molti.