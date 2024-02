Un fan di Pokémon ha costruito un Pokédex realmente funzionante

Sicuramente c'è qualche lettore che avrà sognato, almeno una volta, di viaggiare realmente in giro per il mondo con il proprio Pokédex in mano a caccia di Pokémon. Non potete comunque farlo realmente perché dobbiamo ricordarvi che i Pokémon non esistono, ma se non altro potete avere l'iconico strumento di Ash realmente funzionante.

Dovrete solo copiare il lavorone fatto da un utente che, come riporta Kotaku, ha usato anche ChatGPT per costruire il software dello strumento di ricerca delle creature collezionabili di Nintendo.

Advertisement

L'appassionato di ingegneria Abe's Projects, conosciuto fuori dal mondo di Pokémon come Abe Haskins, è un ex-ingegnere di Google che, dopo essere stato licenziato dall'azienda, ha deciso di buttarsi nella vita da content creator su YouTube (l'ironia).

Tra i suoi progetti c'è la creazione di un Pokédex realmente funzionante, che lo youtuber ha iniziato a costruire all'inizio del mese.

Haskins ha dichiarato di aver avuto l'idea ripensando a tutti i gadget che si vedevano negli anime dell'epoca della serie animata di Pokémon, e proprio il Pokédex lo ha folgorato al punto di volerlo ricreare. «Era così bello che non riuscivo a smettere di pensarci», ha detto il content creator.

Haskins aveva tre obiettivi: voleva che il dispositivo fosse simile a quello dell'anime, fosse in grado di riconoscere i Pokémon nella maggior parte delle situazioni e avesse una voce robotica simile a quella che si ascoltava nella serie.

Lo youtuber ha stampato in 3D una custodia rossa rettangolare per il dispositivo, nei quali ha inserito le componenti necessarie per far funzionare il Pokédex, inclusa una fotocamera per identificare i Pokémon, un altoparlante e una batteria.

Per l'identificatione ha utilizzato ChatGPT-4, il potente chatbot di OpenAI, con il quale ha permesso al dispositivo di confrontare le creature inquadrate con l'API di Pokémon, per restituire le iconiche descrizioni dal database.

Haskins è riuscito addirittura a replicare la voce di Nick Stellate, l'attore dietro la voce del Pokédex dal 1997 al 1998. Il tutto grazie a PlayHT, un generatore vocale basato sulle AI, con cui Haskins ha clonato la voce di Stellate da una clip video.

«Il mio obiettivo è ispirare le persone ad affrontare i propri progetti, non semplicemente a comprare i miei: non è divertente», ha detto Haskins.

Quindi no: non potete comprare questo lavoro straordinario. Ma ci sono tanti gadget dedicati che potete trovare su Amazon.

A proposito di nostalgia, sapete quanti anni fa è uscito Pokémon Giallo? Più di quelli che stavate immaginando.