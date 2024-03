Un ex gioco gratis Netflix è ora disponibile su console e PC

Valiant Hearts: Coming Home è ora disponibile su console e PC, dopo il precedente lancio per smartphone tramite Netflix.

Il gioco è ora disponibile su PC, PlayStation, Switch e Xbox come parte di una nuova collezione, opportunamente intitolata Valiant Hearts: The Collection, che raccoglie Coming Home e il suo predecessore The Great War (che trovate anche su Amazon).

Advertisement

Come riportato anche da Eurogamer, poco sotto trovare un nuovo trailer in cui potete "vivere l'intero viaggio emotivo dell'amore, del sacrificio e dell'amicizia".

La collezione costerà 24,99 euro, sebbene il gioco può essere acquistato anche separatamente al prezzo di 12,99 euro.

Valiant Hearts: Coming Home è descritto come un "gioco narrativo drammatico" da Ubisoft e vede i giocatori seguire le storie intrecciate di James, Anna, Ernst e George.

Walt (il compagno a quattro zampe del primo gioco) torna nel sequel per aiutare i giocatori ad affrontare queste storie, che includono temi di amicizia, sopravvivenza e sacrificio in mezzo al tumulto e alla tragedia della guerra.

Era stato reso noto che Valiant Hearts: Coming Home sarebbe arrivato su console all'inizio di quest'anno.

Il sequel di questa particolare avventura durante la Prima Guerra Mondiale è stato in precedenza un'esclusiva di Netflix su mobile ed è stato annunciato durante i The Game Awards del 2022.

Nella nostra recensione di Coming Home vi abbiamo raccontato che il gioco «manifesta un’evidente dipendenza dal predecessore, che lo rende di fatto poco portato per una fruizione standalone. Una missione che non deve tuttavia mettere il prosciutto sugli occhi e farci soprassedere sui difetti, dalla scarsa durata, la difficoltà sotto-dimensionata e da una trama un po’ “sprecona”; tutti fattori che purtroppo impediscono a Coming Home di elevarsi agli stessi punteggi di eccellenza raggranellati dall’illustre predecessore.»

Restando in tema, Hades sbarca su Netflix, che da ora inserisce a catalogo anche lo splendido titolo con un porting ad hoc.