Nintendo potrebbe aver involontariamente svelato il ritorno di uno dei suoi titoli più iconici per la storica Nintendo 64: Super Smash Bros..

In un recente video ufficiale pubblicato sul canale YouTube della compagnia, intitolato Nintendo Classics: Features Update, alla posizione 00:40 si intravede chiaramente la copertina originale del gioco (avvistabile ancora su Amazon) tra gli sfondi utilizzati. Non si tratta di un annuncio ufficiale, ma l'indizio è fin troppo evidente.

Il primo Super Smash Bros. uscì nel 1999 su N64, sviluppato da HAL Laboratory. Nonostante una ricezione critica non entusiasmante (79 su Metacritic), il gioco conquistò il pubblico, diventando il quinto titolo più venduto sulla console, dietro solo a Super Mario 64, Mario Kart 64, GoldenEye 007 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Attualmente Super Smash Bros. non è disponibile nel catalogo Nintendo Switch Online, ma l'apparizione nel video suggerisce che il suo arrivo potrebbe essere imminente, probabilmente come parte del pacchetto Expansion Pack, riservato ai giochi Nintendo 64.

Nintendo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al leak, e difficilmente lo farà a breve, ma se dovesse cambiare qualcosa, vi aggiorneremo come sempre.

Insomma, il ritorno del primo Smash Bros. su Nintendo Switch Online sarebbe una piccola grande vittoria per i fan della storia videoludica.

Non solo è un pezzo fondamentale dell’evoluzione del picchiaduro Nintendo, ma rappresenta anche uno dei capitoli più sperimentali e genuini della saga. Rivederlo oggi, in versione originale, permetterebbe a molti di scoprire (o riscoprire) com’è nato un fenomeno che ancora oggi domina le console della Grande N.

