I fan sognano il ritorno di Super Smash Bros. su Switch 2, dopo un post di Sakurai

Il prossimo aprile potremo scoprire finalmente tutti i dettagli su Nintendo Switch 2 e, si spera, sulle prime esclusive in arrivo: la casa di Kyoto ha infatti confermato che il 2 aprile assisteremo a un Nintendo Direct dedicato.

Un appuntamento imperdibile sia per i fan che per i principali creatori dell'industria videoludica, tra i quali non si può non riservare un posto d'onore a Masahiro Sakurai, leggendario director della serie Super Smash Bros.

Lo sviluppatore ha infatti utilizzato il proprio profilo X per ricondividere la notizia del Nintendo Direct in arrivo, limitandosi a commentare il tutto con un semplice e criptico "Ooh!".

E tanto è bastato per scatenare l'entusiasmo dei fan: come segnalato da Automaton West, il profilo di Masahiro Sakurai è stato immediatamente inondato di commenti dei fan, che chiedono a gran voce un nuovo capitolo di Super Smash Bros. per Switch 2.

La fine degli aggiornamenti per Super Smash Bros. Ultimate (che potete recuperare su Amazon) aveva lasciato un po' l'amaro in bocca perché arrivata nel momento di maggior splendore del platform fighter crossover, ma il director aveva ammesso di aver fatto tutto ciò che si era prefissato e di aver bisogno di una meritata vacanza.

Ma durante la puntata finale della sua serie YouTube in cui ci ha mostrato retroscena dei suoi progetti e diversi consigli utili per sviluppatori in erba, Masahiro Sakurai aveva ammesso di essere già al lavoro su un nuovo videogioco su cui ovviamente non poteva ancora svelare nulla.

Adesso gli appassionati sperano non solo che quel gioco sia uno "Super Smash Bros. 6", ma che possa essere svelato come uno dei potenziali primi videogiochi annunciati per Switch 2 nel corso del Direct.

Ovviamente c'è sempre l'ipotesi che Sakurai volesse davvero solo portare l'attenzione sul prossimo Nintendo Direct o che il suo progetto possa essere totalmente unico, come accaduto con Kid Icarus Uprising su 3DS, ma questo piccolo teaser non può che alimentare ulteriormente l'hype dei suoi fan.

Personalmente posso solo invitarvi a mantenere la calma, prendere il tutto con le dovute precauzioni e a non dare nulla per scontato: non appena ne sapremo di più, saprete come sempre tutte le ultime novità sulle nostre pagine.