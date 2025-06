Chi ama utilizzare i suoi combattenti Mii personalizzati su Super Smash Bros. Ultimate può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Nintendo ha finalmente risolto un grave bug emerso dopo il lancio di Switch 2.

Come avevo avuto modo di riportare sulle nostre pagine, era stata la stessa grande N a segnalare l'esistenza di un problema che poteva causare disconnessioni istantanee utilizzando combattenti Mii online: un bug decisamente insolito che si verificava se giocatori con Switch 2 e Switch finivano per scontrarsi tra loro.

Ma proprio poche ore fa è stato finalmente rilasciato l'aggiornamento 13.0.4, che ha risolto ufficialmente questo problema, come segnalato nello stesso changelog ufficiale che trovate in lingua inglese al seguente indirizzo.

Nintendo conferma che la patch risolve anche un ulteriore bug sempre legato ai Mii, che in alcune circostanze non permetteva di visualizzare l'anteprima corretta del combattente creato dagli utenti.

Grazie a questo nuovo aggiornamento, Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate su Amazon) potrà dunque essere nuovamente giocato online con i vostri combattenti personalizzati senza dover temere crash improvvisi delle partite.

Uno dei bug sicuramente più bizzarri capitati nella storia di questo franchise, ma probabilmente legato all'emulazione su Switch 2 che evidentemente non si è comportata nel modo previsto.

L'aggiornamento in questione non dovrebbe aver aggiunto ulteriori novità rilevanti, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare scoperte in merito.