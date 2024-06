Un classico gioco PS1 torna in auge dopo 25 anni

L'originale e storico titolo per PS1 Fear Effect tornerà sulle console moderne nel 2025.

Mentre molti giochi classici per PS1 come Tombi e MediEvil sono tornati in auge negli ultimi tempi, la maggior parte dei giocatori probabilmente non si aspettava che Fear Effect si aggiungesse a questa lista, che grazie a Limited Run Games è diventata lunghissima.

Il gioco ha avuto un'accoglienza positiva e ha introdotto molte meccaniche e caratteristiche interessanti e sperimentali per l'epoca. E ora, come riportato anche da Game Rant, sta per tornare.

L'originale Fear Effect ha fatto il suo debutto all'inizio del 2000 per la prima PlayStation. Si distingueva per essere uno dei primi giochi a utilizzare il cel-shading per il comparto grafico (e, incredibile, è ancora avvistabile su Amazon).

Inoltre, evitava il tropo dell'uso di sfondi prerenderizzati, optando invece per video in full-motion in loop. Sfortunatamente, con queste caratteristiche, il gioco finì per essere distribuito su quattro dischi.

Ora, la tecnologia moderna potrebbe consentire ai giocatori più accaniti di provare l'originale Fear Effect tramite Limited Run Games su un hardware moderno e sicuramente più performante.

In un tweet è stato condiviso un breve trailer del gioco con la nota che il gioco sarà disponibile sia in edizione fisica che digitale.

Il video ha mostrato che il gioco sarà disponibile per PS4, PS5, Nintendo Switch e PC. La versione per Xbox è assente, cosa che ha fatto arrabbiare molti fan (non è stata fornita alcuna spiegazione sul perché di questa scelta).

Si tratta comunque una buona notizia, soprattutto per i fan della serie. In precedenza era stato annunciato un remake di Fear Effect che alcuni giocatori attendevano con ansia, ma che sembra essere stato cancellato.

Parlando di titoli del passato pronti a tornare in auge, sempre Limited Run Games ha deciso di riportare in auge altri classici, tra cui Fighting Force e Gex Trilogy.