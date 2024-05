Un classico GameCube a quanto pare tornerà su Switch 2

Una nuova voce di corridoio sostiene che Nintendo sia pronta a rilasciare un remaster o un remake di un gioco originariamente lanciato su GameCube per la sua prossima Switch 2.

Sappiamo che la console che seguirà Switch OLED (la trovate su Amazon) sarà di fatto più potente delle piattaforme ibride attualmente in commercio.

La nuova console sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale, quindi è ovvio che se ne inizi già a parlare.

Ora, quindi, come riportato anche da ComicBook, sembra proprio che uno dei titoli che usciranno sulla Switch 2 sarà il rifacimento di un classico.

La scorsa settimana Nintendo ha rilasciato un remake di Paper Mario: Il Portale Millenario su Switch, un gioco uscito per la prima volta su GameCube nel 2004.

Dato che il gioco (qui la nostra recensione) si è già rivelato un grande successo con questa riedizione su Switch, sembra che Nintendo abbia intenzione di continuare questa strategia di riportare in auge i titoli per GameCube negli anni a venire.

Secondo il canale YouTube "PH Brazil", che in passato ha centrato scoop accurati su Nintendo, un gioco per GameCube verrà rilasciato in futuro su Switch 2.

L'identità del titolo in questione non è stata condivisa, ma è stato dichiarato che non arriverà su Switch 2 prima di marzo 2025.

Per quanto riguarda la data in cui Nintendo annuncerà questo remaster, è stato specificato che non verrà alla luce nel prossimo Direct previsto per giugno 2025.

Del resto, dato che Nintendo stessa ha già informato i fan che non avrebbe parlato della Switch 2 durante il prossimo Direct, c'era da aspettarselo.

In ogni caso, ulteriori dettagli sulla prossima console della Grande N dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, soprattutto perché Switch 2 dovrebbe essere lanciata all'inizio del 2025.

Restando in tema, poche settimane fa Android Authority ha raccolto le fughe di notizie relative alle presunte specifiche tecniche principali di Switch 2.