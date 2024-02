Un altro (piccolo) cult arriva in edizione fisica su PS5 e Xbox

Da tempo si parla della crescita del mercato digitale, ma a quanto pare quello fisico non vuole gettare la spugna.

Se le console senza lettore ottico (trovate Xbox Series S in sconto su Amazon) saranno il futuro non lo sappiamo, ma a quanto pare c'è un altro gioco che a breve uscirà in edizione retail.

No, non parliamo di Hi-Fi Rush - che pure arriverà a breve in versione fisica - bensì di un altro, piccolo cult: High On Life.

Come riportato anche da Gematsu, Squanch Games aprirà i preordini per le edizioni fisiche standard e da collezione di High On Life per PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 27 febbraio tramite Limited Run Games (se ci state facendo un persierino cliccate qui) e IGN Store, come annunciato dallo sviluppatore.

I preordini si chiuderanno il 31 marzo. L'edizione fisica di High On Life includerà sia il gioco base che il contenuto scaricabile "High On Knife". Ecco la descrizione ufficiale:

Da Squanch Games arriva High On Life. L'umanità è minacciata da un cartello alieno che vuole usarla come droga. Sta a voi salvare e collaborare con carismatiche pistole parlanti, sconfiggere Garmantuous e la sua banda e salvare il mondo!

High On Life è disponibile da tempo per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. È disponibile anche tramite Xbox Game Pass.

Se volete saperne di più su questo gioco davvero folle, date un'occhiata alla nostra recensione.

Restando in tema, di recente abbiamo messo insieme un po' di numeri per capire se oggi il mercato ha già detto addio ai videogiochi fisici, a cui vengono preferiti i digitali.

Ma non solo: in un recente speciale abbiamo anche considerato come l'uscita d Hellblade 2 e Alan Wake 2 only-digital siano un pericoloso precedente.