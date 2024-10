Polemica per la presunta censura di Xenoblade Chronicles X su Switch

Nintendo ha annunciato ieri l'arrivo di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition su Switch, previsto per il 20 marzo 2025.

La serie di JRPG non ha quindi ancora finito la sua corsa sulla console ibrida (che trovate anche su Amazon).

La notizia ha infatti generato entusiasmo tra i fan, ma anche alcune polemiche riguardo presunti casi di censura rispetto alla versione originale per Wii U.

Come riportato anche da Nintendo Life, contrariamente ad alcune affermazioni circolate online, non c'è stata alcuna censura del costume del personaggio di Elma nella nuova versione.

Le differenze notate in alcuni video di confronto sono dovute semplicemente al fatto che nella versione Switch viene mostrato il suo outfit predefinito, mentre nelle immagini Wii U indossa un costume sbloccabile opzionale.

Tuttavia, secondo la pagina giapponese del gioco, la Definitive Edition sembra essere basata sulla versione occidentale dell'originale.

Questo potrebbe significare che alcune modifiche apportate per il mercato occidentale, come la rimozione dello slider per modificare le dimensioni del seno dei personaggi femminili e alcuni cambiamenti ai costumi di Lin, potrebbero essere mantenute anche nella nuova edizione giapponese.

Mentre alcuni appassionati si sono detti preoccupati per questi possibili cambiamenti, molti altri hanno accolto con entusiasmo l'arrivo di Xenoblade Chronicles X su Switch.

Il gioco è infatti molto apprezzato per il suo vasto mondo aperto, il design dei mech e il tono più cupo rispetto agli altri capitoli della serie.

Nonostante sia generalmente considerato leggermente inferiore ai capitoli numerati della saga, Xenoblade Chronicles X ha conquistato nel tempo una solida base di fan, che ora potranno riscoprirlo su Nintendo Switch in una versione aggiornata e ottimizzata per la console ibrida.

L'annuncio di questa Definitive Edition conferma l'impegno di Nintendo nel portare su Switch molti dei titoli di punta usciti originariamente su Wii U, tant che dopo Xenoblade Chronicles X le esclusive Wii U assenti sulla piattaforma ibrida sono quasi finite.