UFL sfoggia la grafica: ecco come sarà il nuovo gioco di calcio

È passato ormai qualche tempo da quando, un paio di anni fa, Strikerz aveva annunciato la volontà di creare un videogioco di calcio tutto nuovo, che potesse lanciare un guanto di sfida alle istituzioni del genere – come FIFA (oggi EA Sports FC, lo trovate in pre-order su Amazon) di Electronic Arts e eFootball di Konami. Il videogioco si chiama UFL e i lavori, un passetto alla volta, procedono.

Siamo ancora in attesa di scoprire la prima iterazione di questo nuovo progetto ma, di mese in mese, gli sviluppatori hanno sempre cercato di tenere alta l'attenzione, condividendo materiali dai lavori in corso: clip video, richieste di feedback e ora anche immagini hanno raggiunto la community in attesa del debutto, che rimane ancora da fissare.

Così, nei giorni scorsi sono arrivati alcuni screenshot in-engine, che mostrano il comparto grafico del gioco durante le cut-scene che animeranno le partite. Si tratta di quelle sequenze che, ad esempio, animano l'attesa per un calcio di punizione, e che vorrebbero rendere più realistica e televisiva ogni piccola pausa sul rettangolo verde, passando da un'inquadratura all'altra a mostrare determinati dettagli.

Le immagini arrivano dall'account Twitter ufficiale del gioco e, come potete notare nella galleria di seguito, a prima vista i dettagli non sono affatto male.

Certo, bisognerà vedere il gioco in movimento per capire quale sarà la resa finale, dato che le immagini statiche non riescono a restituire il 100% di quello che vedremo.

Ad accompagnare gli screenshot è anche una breve clip video che mostra un'esultanza, con qualche cambio maglia e modifiche allo stadio che fa da sfondo alla scena.

Potete vedere la sequenza in questo tweet:

Teasing some UFL kits 👀



Which one is your favorite? Leave a comment below ⬇️ pic.twitter.com/hz2XG0BOud — UFL (@UFLgame) August 25, 2023

Come sempre, però, ricordiamo che il comparto grafico è secondario rispetto al gameplay: quello che siamo tutti curiosi di scoprire è come UFL si comporterà controller alla mano, considerando che gli autori hanno sempre promesso un'esperienza di simulazione che tenesse il passo con le ultime tecnologie.

UFL non è l'unico altro progetto in arrivo a tema pallone: nello stesso periodo venne svelato anche GOALS, che vorrebbe invece affermarsi come nuovo punto di riferimento per gli eSport a base di calcio. Anche in quel caso, però, siamo in attesa di novità e del debutto definitivo.