UFL, il nuovo ambizioso gioco di calcio ora è finanziato da... Cristiano Ronaldo!

Strikerz Inc. continua a essere fortemente al lavoro per la creazione di UFL, nuovo ambizioso gioco di calcio che adesso ha ricevuto anche un nuovo finanziatore particolarmente significativo.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato proprio pochi istanti fa sui loro canali social che uno dei nuovi finanziatori di UFL è nient'altri che Cristiano Ronaldo, la leggenda calcistica ex Real Madrid, Juventus e Manchester United.

Il calciatore, che oggi gioca nell'Al-Nassr, ha deciso di investire ben 40 milioni di dollari per supportare lo sviluppo di questo nuovo titolo: un supporto davvero niente male, se consideriamo i grandi traguardi che CR7 ha ottenuto nella sua carriera calcistica.

Ricordiamo che Cristiano Ronaldo era già stato scelto come testimonial di quello che intende essere un nuovo rivale gratuito di EA Sports FC 24 (che trovate in offerta su Amazon) e di eFootball.

Evidentemente, il campione della nazionale portoghese deve essere convinto che possa esserci un grande potenziale dietro questo titolo: non possiamo che augurarci anche noi che possa essere davvero così, per tutti i fan di questo sport.

Ricordiamo che al momento non è ancora disponibile una data di uscita ufficiale, ma nelle prossime settimane dovrebbero svolgersi le prime sessioni di prova: a settembre sono state infatti aperte le iscrizioni per closed e open beta.

Un primo assaggio del gameplay è arrivato già dallo scorso marzo, quando un trailer ufficiale ci ha mostrato un intero secondo tempo ricco di goal. Chiaro che, ovviamente, da allora lo sviluppo ha continuato a proseguire tenendo conto anche dei feedback arrivati dalla community.

Uno degli ultimi aggiornamenti più interessanti in tal senso è arrivato lo scorso agosto, quando un ulteriore trailer e alcuni scatti ufficiali ci hanno dato un assaggio di quella che sarà la grafica in-game del titolo.

Resta a oggi la curiosità di scoprire come sarà effettivamente il gameplay nella versione completa: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito, ma forse sapere che lo stesso CR7 stia seguendo da vicino gli sviluppi potrebbe dare il giusto entusiasmo alla community.