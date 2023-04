UFL, il rivale di FIFA mostra passaggi e contrasti nel nuovo video ufficiale

UFL torna nuovamente a mostrarsi al grande pubblico con un nuovo video d'approfondimento, ormai apprezzati dal grande pubblico in cui gli sviluppatori mostrano non solo gli aspetti più importanti del gameplay, ma ne discutono insieme alla community.

Il rivale di FIFA 23 (che trovate invece su Amazon) è ancora attualmente in pieno sviluppo, ma il team di Strikerz Inc. sta lavorando duramente per regalare ai fan una simulazione calcistica alternativa, tenendo anche conto dei loro feedback.

Dopo aver già svelato un intero secondo tempo di una partita, condita anche da numerosi goal, questa volta gli sviluppatori hanno deciso di tornare alle basi, mostrando in modo più approfondito i passaggi e i contrasti di gioco.

Nel terzo episodio della serie "Journey", che potete trovare in apertura di articolo, troverete diversi spezzoni di gameplay che approfondiscono questi aspetti chiave del gameplay, intervallati dai commenti degli sviluppatori.

In questo nuovo video approfondimento, gli autori di UFL discutono degli sforzi impiegati per riuscire a realizzare "il passaggio perfetto", mostrando anche i tackle dei giocatori in azione.

A perfect pass… exists! And we know something about it 😉



Eager to learn more? Check out the link below ⬇️https://t.co/s9hQ01CpGz pic.twitter.com/3Sxn05rR7X — UFL (@UFLgame) April 21, 2023

Un filmato che sembra aver impressionato positivamente la community, a giudicare dai primi commenti arrivati in rete: sebbene alcuni fan abbiano sottolineato come diversi giocatori sembrino ancora molto rigidi e con movenze arcade, i passi in avanti mostrati in ogni filmato sono sicuramente un aspetto positivo da non sottovalutare.

Sono in molti infatti gli utenti convinti che UFL abbia un potenziale notevole, anche se naturalmente sarà necessario ancora tanto lavoro da parte degli sviluppatori: del resto, non è affatto semplice riuscire a imporsi in un mercato già dominato da EA Sports e in cui è necessario combattere contro eFootball per un posto tra i free-to-play calcistici.

Poco prima della fine dello scorso anno, gli autori si erano detti convinti di aver già realizzato l'80% del gioco: vedremo nei prossimi mesi se effettivamente tali percentuali corrisponderanno alla realtà.

C'è da dire che Strikerz Inc ha dimostrato di voler essere chiara con i suoi fan fin da subito, mostrando senza alcuna paura pregi e difetti del gioco: durante le fasi iniziali di sviluppo hanno perfino svelato alcuni dei bug più assurdi.