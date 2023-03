UFL, il rivale di FIFA mostra secondo tempo e goal nel nuovo video gameplay

L’ambizioso UFL torna finalmente a mostrarsi con un nuovo ricco video gameplay dalla durata di circa 8 minuti, in grado di mostrare gil secondo tempo di una partita di calcio.

Il rivale di FIFA (trovate l’ultimo capitolo su Amazon) si è mostrato particolarmente ambizioso: il team di sviluppo sta infatti lavorando duramente per garantire un gameplay soddisfacente, tenendo conto anche dei feedback dei fan.

Proprio in questi istanti, Strikerz ha voluto rilasciare un nuovo filmato che mostra il gameplay della versione Alpha, che potete vedere voi stessi qui in apertura, chiedendo anche ai fan di fornire feedback su quali ritengano siano gli aspetti ancora da migliorare.

Nel lungo filmato, che vi allegheremo qui in apertura, è possibile vedere non solo un intero spezzone di una partita, ma anche numerose azioni d’attacco e goal segnati, fornendo così un’idea più chiara di cosa sarà possibile aspettarsi nella versione completa.

Trattandosi di una versione alpha, gli sviluppatori hanno comunque già voluto mettere le mani avanti ed essere trasparenti il più possibile, dichiarando di essere più che consapevoli che — soprattutto a livello estetico — c’è ancora del lavoro da fare:

Credete in UFL».

« Potrebbe sembrarvi grezzo , ma stiamo facendo progressi e vi daremo aggiornamenti non appena avremo finito di implementare il nuovo sistema d’animazione .

C’è da dire che la reazione della community è sembrata comunque positiva, con molti utenti che hanno sottolineato di aver notato notevoli miglioramenti rispetto all’ultimo aggiornamento ufficiale svelato dagli sviluppatori.

La critica più comune è invece legato al fatto che sembrerebbe «senza vita»: gli sviluppatori hanno ringraziato tutti i fan per il feedback, sia positivo che negativo, lasciando però intendere che il tutto potrebbe essere risolto proprio con l’update delle animazioni.

