UFL, al via le iscrizioni per closed e open beta del nuovo gioco calcistico gratis

Se eravate curiosi di poter provare con mano un nuovo gioco calcistico diverso dai "soliti" FIFA ed eFootball, sta per arrivare la vostra occasione: Strikerz ha infatti aperto ufficialmente le iscrizioni per candidarsi alle prime fasi di test di UFL, che si svolgeranno in fasi closed e open beta.

Ricordiamo che il nuovo rivale di EA Sports FC (potete prenotarlo su Amazon), ex FIFA, è attualmente previsto entro la fine del 2023 come nuovo free-to-play: dopo diversi rinvii, sembra che ormai il team di sviluppo stia arrivando nella fase decisiva per il debutto di una nuova produzione per gli amanti del calcio.

Advertisement

L'annuncio è arrivato direttamente tramite il sito ufficiale di UFL, che servirà proprio a registrare l'interesse degli utenti: dirigendovi alla home page troverete due appositi pulsanti, relativi alla registrazione per il test ad accesso chiuso e per l'open beta.

Nel primo caso, dovendo fare una selezione, vi sarà proposto un rapido questionario per comprendere le vostre abitudini di gioco, mentre nella seconda ipotesi vi sarà semplicemente richiesto l'indirizzo e-mail per poter essere ricontattati in seguito.

Al momento non è stato svelato quando saranno effettivamente disponibili i test, né l'effettiva data d'uscita di UFL: nel frattempo, potrete comunque registrarvi per manifestare il vostro interesse ed essere prontamente aggiornati non appena ci saranno novità.

Naturalmente monitoreremo anche noi tutti gli ultimi sviluppi di questo nuovo ambizioso gioco calcistico e vi terremo costantemente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Il test dovrebbe offrirci l'opportunità di scoprire nel dettaglio il matchmaking: una feature di cui gli sviluppatori ci avevano già spiegato il funzionamento in un video apposito.

Se siete comunque curiosi di scoprirne di più, in attesa dell'inizio delle fasi di test, negli ultimi video ci è stata svelata anche la grafica di gioco e uno dei suoi stadi esclusivi.