Ubisoft su Assassin's Creed Shadows: «Non paragonatelo a Valhalla»

Assassin's Creed Shadows potrebbe rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per Ubisoft, alle prese con un periodo di forte crisi economica.

Dopo numerosi insuccessi commerciali, chiusure di studi e licenziamenti, il capitolo ambientato nel Giappone Feudale ha concesso un momento di respiro per l'azienda: Shadows è infatti diventato il secondo miglior lancio di sempre nella storia di Assassin's Creed, con oltre 2 milioni di giocatori raggiunti nelle prime ore.

Tuttavia, i numeri si sono comunque rivelati inferiori a quelli di altri grandi successi commerciali delle ultime settimane e, pur essendo comunque positivi, alla fine potrebbero non essere sufficienti a risollevare totalmente Ubisoft dalla crisi.

I numeri di Assassin's Creed Shadows (lo trovate su Amazon) sono in ogni caso inferiori solo a quelli di Valhalla, per quanto riguarda la saga degli assassini, ma Ubisoft sembra più che consapevole che quell'incredibile successo non potrà mai più essere replicato.

Secondo una mail interna di Ubisoft ai suoi dipendenti, come riporta IGN USA, l'azienda spiega che non è appropriato «paragonare Assassin's Creed Shadows con Valhalla».

Quest'ultimo è stato infatti frutto di «una tempesta perfetta che potremmo non vedere mai più»: il suo successo è dovuto infatti non solo al lancio della nuova generazione di console, ma anche e soprattutto al lockdown durante il covid che ha provocato un boom per il settore videoludico, con tantissimi nuovi giocatori costretti a restare a casa.

Secondo Ubisoft, di conseguenza, bisognerebbe confrontare Assassin's Creed Shadows con produzioni come Origins, Odyssey e Mirage, rispetto ai quali sta ottenendo risultati decisamente migliori.

Un punto di vista che può essere ovviamente condivisibile o meno dai nostri lettori, ma che comunque nasconde una verità: il lockdown ha effettivamente provocato un interesse senza eguali per i videogiochi, aumentando nettamente le vendite delle console e di alcuni titoli in particolare, tra i quali era incluso proprio Valhalla.

C'è da dire che anche le copie fisiche confermano come Assassin's Creed Shadows sia un successo, al punto da aver quasi demolito Star Wars Outlaws, restando in tema con altre produzioni Ubisoft. Staremo a vedere se basterà a risollevare l'azienda e placare le ire degli azionisti.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno già rilasciato un nuovo aggiornamento per Assassin's Creed Shadows, anche se è meglio placare l'entusiasmo: non ci sono grandi novità in arrivo, almeno per ora.