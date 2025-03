Assassin's Creed Shadows distrugge un altro gioco Ubisoft a suon di copie fisiche

Il caso di Assassin's Creed Shadows è uno di quelli di cui parleremo a lungo, non solo quest'anno, anche in relazione ad altri titoli colossali di Ubisoft come Star Wars Outlaws.

Con tutto ciò che sta passando in termini di esposizione mediatica, da una parte di videogiocatori rumorosa ma nei fatti inutile, Assassin's Creed Shadows ha riconquistato il mercato fisico del Regno Unito con numeri davvero importanti (tramite VGC).

L'ultimo Assassin's Creed ha venduto in una sola settimana più copie fisiche di quante Star Wars Outlaws ne abbia vendute in tre mesi.

Secondo i dati forniti da GfK/Nielsen e riportati da The Game Business di Chris Dring, Assassin's Creed Shadows ha generato ricavi superiori rispetto al predecessore Mirage nonostante volumi di vendita simili. Il merito va attribuito principalmente al prezzo più elevato del nuovo capitolo, che ha compensato l'inevitabile erosione del mercato fisico a favore di quello digitale.

Se confrontato con Assassin's Creed Valhalla del 2020, Shadows ha raggiunto il 63% delle vendite fisiche. A conferma del fatto che, oltre ad aver superato il progetto dedicato alla saga di Star Wars, Shadows è anche uno tra i migliori lanci dell'intera saga.

Con tutto quello che Ubisoft si è portata dietro in questi anni, e quello che Assassin's Creed Shadows ha dovuto subire dalla community dei videogiocatori, i primi numeri che emergono dall'ultimo kolossal del publisher francofono sono inevitabilmente qualcosa che Ubisoft può interpretare in maniera positiva.

Saranno necessari per garantire un po' di respiro all'azienda? Ancora non è dato saperlo, ma rimane comunque un buon segnale.

Come vi avevamo raccontato, infatti, Rhys Elliott, analista di MIDiA Research, che in un post su LinkedIn sostiene che «i numeri NON riflettono il successo straordinario di cui Ubisoft ha disperatamente bisogno».

Attenderemo ancora qualche giorno, e qualche settimana, per capire se Ubisoft potrà festeggiare davvero e avrà trovato in Assassin's Creed Shadows qualcosa con cui affrontare in maniera diretta i suoi investitori infuriati.