Assassin's Creed Shadows forse non basterà a salvare Ubisoft

Assassin's Creed Shadows ha saputo smentire i fan più scettici e si è già dimostrato un buon successo commerciale: nei primi giorni dal lancio ha già ottenuto due milioni di giocatori, confermandosi anche il secondo miglior debutto di sempre per la serie.

Tuttavia, nonostante questi numeri incoraggianti, gli analisti del settore anticipano che non è ancora arrivato il momento di esultare per Ubisoft, alle prese con una crisi finanziaria difficile da superare.

Ubisoft aveva infatti bisogno che Assassin's Creed Shadows (che trovate su Amazon) facesse numeri così impressionanti da permettere all'azienda di respirare: i risultati sono sicuramente incoraggianti, ma probabilmente non al livello che la compagnia sperava.

PCGamesN segnala infatti l'intervento di Rhys Elliott, analista di MIDiA Research, che in un post su LinkedIn sostiene che «i numeri NON riflettono il successo straordinario di cui Ubisoft ha disperatamente bisogno».

L'esperto tiene infatti conto della portata e dei costi affrontati per Assassin's Creed Shadows, suggerendo che allo stato attuale appare molto improbabile che sia riuscito a generare reali profitti.

Ed effettivamente basta analizzare i numeri su Steam ottenuti da Shadows con altre grandi hit del 2025 per rendersi conto che probabilmente sarebbe servito comunque qualcosina in più: secondo dati forniti da Alinea Analytics, l'ultimo capitolo di Assassin's Creed avrebbe venduto solo intorno alle 310mila copie su Steam, che impallidiscono rispetto alle 825mila di Split Fiction e agli oltre 3 milioni e 700 mila di Monster Hunter Wilds.

Questo non significa assolutamente che Assassin's Creed Shadows sia un fallimento — come ho sottolineato più volte, resta comunque un grande successo — ma attualmente potrebbe non essere sufficiente a salvare Ubisoft dalla crisi, che ha ormai portato gli azionisti sul piede di guerra.

Staremo a vedere come proseguiranno le vendite nei prossimi giorni e se l'esperto di mercato avrà ragione: per il bene di Ubisoft, è meglio che Assassin's Creed Shadows non fermi la sua corsa.