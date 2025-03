Assassin's Creed Shadows si aggiorna, ma non esultate

Assassin's Creed Shadows continua a ritagliarsi uno spazio di rilievo dopo un lancio che ha soddisfatto le aspettative di Ubisoft.

Il titolo ambientato nel Giappone feudale (e che trovate su Amazon) ha recentemente ricevuto il suo primo aggiornamento correttivo, l'Update 1.0.1.

Sebbene "leggero" nei contenuti ma sostanzioso nelle dimensioni, questi si concentra principalmente sulla stabilizzazione dell'esperienza di gioco e sulla risoluzione di problemi legati alla modalità fotografica, una delle funzionalità più apprezzate dai giocatori per immortalare i suggestivi scenari nipponici.

L'intervento più significativo dell'aggiornamento riguarda specificamente le problematiche riscontrate nella modalità fotografica su diverse piattaforme.

Su PlayStation 5, gli sviluppatori hanno risolto un fastidioso crash che poteva verificarsi durante il caricamento delle foto da visualizzare sulla mappa di gioco, impedendo ai giocatori di accedere facilmente alla loro galleria di scatti.

Parallelamente, la versione PC beneficia della correzione di un bug che causava il blocco del gioco durante l'acquisizione delle fotografie, permettendo ora agli utenti di catturare senza interruzioni i momenti più spettacolari delle loro avventure nei panni di Yasuke e Naoe.

Nonostante la relativa leggerezza delle note di rilascio, le dimensioni dell'aggiornamento variano considerevolmente tra le diverse piattaforme.

Gli utenti Xbox Series X|S dovranno scaricare ben 8,88 GB di dati, mentre i possessori di PlayStation 5 possono tirare un sospiro di sollievo con soli 1,41 GB.

Sul fronte PC, l'update richiede 7,03 GB, mentre gli utenti Mac dovranno fare i conti con il pacchetto più corposo: 9 GB.

Ubisoft ha sottolineato come questi interventi siano stati implementati in risposta alle segnalazioni ricevute attraverso il sistema di bug reporting integrato nel gioco, evidenziando l'importanza del feedback diretto della community per il continuo miglioramento dell'esperienza.

