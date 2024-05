Ubisoft prova a conquistarvi con una settimana gratis di Skull and Bones

Dire che Skull and Bones non sta avendo il successo di pubblico che sicuramente Ubisoft avrebbe sperato all'annuncio, sarebbe un eufemismo. Ma è anche vero che l'annuncio, in realtà, risale addirittura al 2013, quando il progetto venne inizialmente concepito come una espansione su larga scala di Assassin's Creed IV: Black Flag.

Basterebbe in effetti questo a capire perché il gioco sia in alto mare (!) e i risultati si stiano rivelando piuttosto tiepidi, come vi abbiamo riferito nelle scorse settimane.

La compagnia francese, però, sta cercando di fare del suo meglio per far scoprire il titolo a tema piratesco a nuovi giocatori e, in vista di una stagione 2, ha annunciato una settimana di gioco gratis a cui potrete unirvi presto.

Così, sebbene Ubisoft si fosse affrettata a parlare di «grande coinvolgimento» dei giocatori, dal 30 maggio al 6 giugno prossimi avrete la possibilità di accedere e giocare gratis a Skull & Bones su PC (via Ubisoft Connect ed Epic Games Store), su PlayStation 5 e su Xbox Series X|S.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La prova gratuita di sette giorni vi permetterà di scorrazzare a piacimento e i progressi che farete saranno mantenuti nel gioco completo, qualora doveste decidere di acquistarlo una volta terminato il periodo di prova.

A tal proposito, Ubisoft ha anche fatto sapere che durante la free week il prezzo di Skull and Bones sarà ridotto del 50%, in modo da incoraggiare i giocatori che gradiranno il gameplay durante la prova ad acquistarlo.

Insomma, non esattamente le manovre di un gioco dal coinvolgimento record di cui parlava Ubisoft, ma vedremo ora quale sarà la risposta del pubblico.

In precedenza, Skull and Bones era stato definito «un videogioco quadrupla A» dalla stessa compagnia francese, che aveva così anche giustificato il suo prezzo di ben 80 euro. Le limitazioni dell'esperienza di gioco sono però numerose e strutturali, come vi abbiamo riferito nella nostra recensione completa.