Nonostante numeri da flop, Ubisoft sembra entusiasta del suo "Quadrupla-A"

Ubisoft aveva definito Skull and Bones il suo primo vero "quadrupla-A", scatenando reazioni perplesse da parte di buona parte della community e della critica videoludica. E causando perfino le prese in giro da altri team di sviluppo, come gli autori di The Witcher e Cyberpunk.

Anche i numeri ufficiali non sono affatto sembrati in linea alle aspettative, considerando che il titolo piratesco è riuscito a fare perfino peggio di Suicide Squad.

Eppure, quei numeri che per qualunque altro sviluppatore verrebbero considerati soltanto un fallimento per Ubisoft sembrerebbero essere invece entusiasmanti, almeno a giudicare dall'ultimo aggiornamento ufficiale.

Come segnalato da IGN US, gli sviluppatori hanno infatti ringraziato i fan sul proprio blog per quella che definiscono una «risposta enorme» dall'intera community fin dal lancio del gioco, confermando alcune delle novità previste per il lancio della Stagione 2.

Eppure, nonostante venga considerato evidentemente un successo dagli sviluppatori, Ubisoft non ha voluto comunicare nel suo ultimo report fiscale quante copie del gioco siano state effettivamente vendute fino ad ora (le trovate scontate su Amazon, se interessati).

Dati che insomma dovrebbero accendere un campanello d'allarme per gli esperti, nonostante a parole per il publisher sembra che il tutto stia andando meglio del previsto.

Di sicuro anche l'ultimo generoso sconto settimanale di PlayStation Store a così poche settimane di distanze dal lancio — oggi non più disponibile — non sembra restituire un'immagine di un gioco in piena salute, ma non possiamo fare altro che affidarci alle parole del publisher in assenza di ulteriori dettagli più specifici sul numero di giocatori.

Ad ogni modo, Ubisoft ha confermato che l'Anno 1 di Skull and Bones dovrebbe includere ben 4 stagioni di contenuti: la Season 2 permetterà di accedere anche a nuove modalità PvE e in solitaria ancora da decifrare.

Se non altro, per i giocatori che hanno voluto dare fiducia alle battaglie piratesche ci saranno ancora novità da scoprire. Sperando che Ubisoft continui a ritenere roseo il lancio del gioco.