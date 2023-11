Ubisoft Montreal, dopo le controversie arrivano i licenziamenti di massa

Ubisoft Montreal si sta ritrovando in queste ore a gestire nuovamente situazione decisamente calda, ovvero dei licenziamenti di massa che arrivano dopo una controversia legata ad un ritorno forzato in ufficio.

Lo scorso 11 settembre la maggior parte dei 4mila dipendenti di Ubisoft Montreal sono tornati in ufficio per la prima volta in tre anni. Una scelta che non ha reso felici i dipendenti, abituati ormai da anni a lavorare in remoto dopo la svolta obbligata dovuta alla pandemia da Covid-19.

Advertisement

Le reazioni infuriate hanno cominciato a diffondersi all'interno dello studio, spiegando come il ritorno forzato in ufficio non abbia creato altro che disagi. Tra una situazione lavorativa rumorosa, aumenti delle spese dovuti agli spostamenti e mancanza di attrezzature o alloggi adatti, la rabbia degli sviluppatori è montata velocemente.

La sede di Montreal è una delle più importanti del publisher francofono, coinvolto e/o responsabile di una grandissima parte delle produzioni legate alle IP di Ubisoft come Assassin's Creed (trovate Valhalla su Amazon al miglior prezzo).

Una delle tanti sedi di Ubisoft nel mondo che produce i videogiochi su tutte le piattaforme, come Ubisoft London che era dedicato ai prodotti mobile e recentemente è stato smantellato in maniera definitiva.

E ora anche Ubisoft Montreal è l'ennesimo studio di sviluppo dei videogiochi che si è ritrovato a dover riorganizzare la propria forza lavoro quest'anno.

Come riporta Eurogamer, nelle ultime ore sono stati licenziati 75 membri del team.

I tagli al personale fanno parte della solita "riorganizzazione" dei team generali e amministrativi dello studio, del reparto IT e dello studio SFX Hybride (che ha lavorato alla serie Disney Plus Star Wars The Mandalorian).

In un avviso al governo del Quebec, la società ha dichiarato:

«Ubisoft sta procedendo a un licenziamento collettivo nel suo stabilimento di Montreal nel quadro di una riorganizzazione dei suoi servizi di supporto alla produzione in tutto il Canada. Consolidando queste funzioni in tutto il Canada, Ubisoft sarà in grado ottimizzare le proprie risorse per essere più sostenibili a lungo termine.»

Quello dei licenziamenti di massa è un trend iniziato nei primi giorni dell'anno e che, sfortunatamente, continuerà facilmente fino alla fine dell'anno se non oltre. Anche Embracer, di recente, ha annunciato l'ennesima serie di tagli al personale.