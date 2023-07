Ubisoft e i profili cancellati: c'è il chiarimento ufficiale

Nelle ultime ore vi abbiamo riportato le segnalazioni degli utenti riguardo una mail preoccupante che ha destato l'attenzione della community di Ubisoft, perché relativa alla possibile cancellazione dei profili.

Di fronte all'idea di perdere tutti i propri progressi di un Assassin's Creed Valhalla (che trovate su Amazon), ovviamente gli utenti si sono preoccupati comprensibilmente.

L'e-mail in questione sottolineava che Ubisoft avrebbe cancellato i profili coinvolti a meno che la procedura non fosse stata disattivata effettuando semplicemente l'accesso entro 30 giorni.

Anche perché è stata paventata l'ipotesi che l'operazione in generale possa non essere legale in alcuni Paesi, nonostante sia stata repentina e con possibilità di modifica entro i 30 giorni.

Ovviamente risposte del genere non hanno comunque sradicato completamente la preoccupazione dei fan. Fortunatamente Ubisoft ha chiarito la questione con Dualshockers poco fa, spiegando la situazione.

Un portavoce ha dichiarato che «l'eliminazione dell'account segue un processo molto rigoroso», tenente conto di quattro criteri.

Uno di questi è che le librerie degli account che includono giochi per PC acquistati non possono essere eliminati.

Gli altri criteri includono l'attività di gioco sull'account, la durata dell'inattività e l'esistenza di un abbonamento attivo sul conto.

Il portavoce ha confermato che non sono stati cancellati mai account inattivi da meno di 4 anni, pertanto anche in questo caso sarete essere al sicuro.

Quindi, dopo il comprensibile panico iniziale, adesso la situazione sembra decisamente molto più normale di quanto non sembrasse all'inizio.

In generale sarebbe stata una notizia estremamente sconfortante per gli amanti dei videogiochi, poiché l'87% dei classici giochi è già andato perso e la rimozione dei profili non contribuirà certo alla loro conservazione.

Dato che si parla di account molto datati, se foste interessati ad almeno uno dei 10 giochi più attesi prodotti da Ubisoft prima di aprile 2024, potreste stare tranquilli riguardo alla sicurezza del vostro account.