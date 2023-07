Ubisoft svela i 10 giochi attesi prima di aprile 2024

Negli ultimi anni Ubisoft ha subito una serie di ritardi e cancellazioni per alcuni dei suoi giochi, ma anche se negli ultimi due anni il calendario delle uscite dell'azienda è apparso di tanto in tanto scarno, sembra che i prossimi mesi saranno ricchi di uscite importanti.

All'inizio di quest'anno, la compagnia ha dichiarato di avere in programma l'uscita di otto giochi prima della fine dell'anno fiscale in corso, ovvero entro il 31 marzo 2024.

Ora, come riportato anche da GamingBolt, nel recente rapporto sugli utili trimestrali Ubisoft sembra avere aggiornato la cifra e aggiunto un altro paio di nomi alla lista.

Ubisoft ha dichiarato che prevede di rilasciare 10 giochi da qui al 31 marzo del prossimo anno, anche se non ci sono molte sorprese.

La lista include Assassin's Creed Mirage, The Crew Motorfest, Avatar: Frontiers of Pandora, Prince of Persia: The Lost Crown, Skull and Bones, XDefiant, Just Dance 24, Rainbow Six Mobile e The Division Resurgence.

Oltre a questi nove titoli, Ubisoft ha dichiarato che rilascerà "un altro grande gioco" prima della fine dell'anno fiscale in corso, anche se non ha indicato quale sarà.

Star Wars Outlaws è previsto per il 2024, ma non è chiaro se l'uscita sia prevista o meno nel primo trimestre dell'anno. In particolare, non si fa menzione del più volte rimandato The Division Heartland, né di quando potrebbe essere lanciato.

Vero anche che solo pochi giorni fa Ubisoft ha svelato a sorpresa Invincible: Guarding the Globe, un gioco di ruolo d'azione ispirato al fumetto di Robert Kirkman.

Ma non solo: secondo un report, il publisher francese avrebbe in cantiere un remake di Assassin's Creed Black Flag, il titolo piratesco della saga.

Il tutto mentre sembra che Skull & Bones possa avere una finestra di uscita più o meno probabile, visto che si tratta di uno dei titoli più rinviati di sempre di Ubisoft.