Assassin's Creed Shadows, allarme spoiler: copie vendute con un mese di anticipo

Purtroppo i fan di Assassin's Creed che vorranno scoprire senza sorprese la trama di Shadows dovranno fare molta più attenzione del previsto, dato che l'ultima fatica di Ubisoft sembra essere stata "bucata" con tempistiche record.

Come segnalato infatti da Eurogamer.net, stanno già circolando online report da parte di chi sostiene di essere riuscito ad acquistare copie fisiche di Assassin's Creed Shadows, con quasi un mese di anticipo rispetto al lancio ufficiale.

Ricordiamo infatti che l'ultimo capitolo della saga Ubisoft uscirà ufficialmente il 20 marzo 2025 (potete prenotarlo su Amazon), il che sta ovviamente alimentando l'allarme per spoiler che stanno già iniziando a circolare in rete.

Alcuni utenti stanno già caricando video gameplay che anticipano diversi eventi della trama, oltre ad informazioni che non erano state rivelate ufficialmente da Ubisoft e, di fatto, confermando che le copie del gioco sono già effettivamente in circolazione.

Lo Youtuber "The Hidden One" sostiene che alcuni sarebbero riusciti ad accedere perfino alle copie digitali di gioco a causa di un errore di PlayStation Store, anche se al momento questa segnalazione non ha ancora trovato conferme ufficiali.

Discorso diverso invece per le già citate copie fisiche, dato che alcuni utenti hanno già condiviso online le foto con il disco di gioco e i contenuti della custodia.

Ci tengo a sottolineare che l'intera redazione di SpazioGames.it non pubblicherà alcun tipo di spoiler prima dell'effettivo lancio di gioco, ma non posso fare altro che invitare i nostri lettori a fare molta attenzione durante la vostra navigazione online.

Personalmente trovo semplicemente assurdo che si debba fare attenzione anche a un mese di distanza dal lancio ufficiale di Assassin's Creed Shadows: a memoria è davvero difficile ricordare un gioco "bucato" con così largo anticipo.

Tra l'altro, non è neanche la prima volta che emergono spoiler sull'ultima fatica di Ubisoft: diverse informazioni erano trapelate anche da un sito "a luci rosse", su cui qualcuno ha caricato un leak dell'artwork ufficiale.