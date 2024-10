Ubisoft e Tencent, il mercato ha già risposto alle voci sull'acquisizione

In queste ore si sta parlando sempre di più del futuro di Ubisoft, con l'indiscrezione diffusa poco fa relativamente alla possibile acquisizione da parte di Tencent. L'indiscrezione ha già colpito positivamente i mercati, a quanto pare.

Il colosso cinese e la Guillemot Brothers Ltd., che detiene la proprietà di Ubisoft, hanno interpellato dei consulenti per capire come stabilizzare Ubisoft e rafforzarne il valore, hanno detto alcune persone informate sui fatto, che hanno chiesto di non essere identificate per discutere di una questione privata.

Secondo le fonti, una delle possibilità discusse sarebbe quella di unire le forze per portare l'azienda in una società privata, tra cui Tencent ovviamente.

E, dopo la sommossa degli investitori a seguito del rinvio di Assassin's Creed Shadows (rinviato anche su Amazon) e successivo disastro, in cui Ubisoft è arrivata al suo minimo storico in 11 anni, il mercato ha già premiato il rumor di cui sopra.

Le azioni di Ubisoft hanno registrato un'improvvisa impennata a seguito delle voci della possibile acquisizione di Tencent, facendo risalire i titoli dopo aver toccato i minimi.

Come potete vedere dai dati finanziari, le voci hanno portato le azioni di Ubisoft a salire da €10,77 a €14,07 in un'ora, un aumento del 28,9% in un solo giorno. Anche negli Stati Uniti il titolo è aumentato, passando da $2,32 a $3,09 nello stesso periodo di tempo, con un aumento percentuale simile. Al momento della scrittura, le azioni si sono leggermente stabilizzate a €13,70 in Francia e $2,98 negli Stati Uniti.

Nonostante questo le azioni restano in calo complessivo del 42% rispetto all'inizio dell'anno, ma questo è un segnale abbastanza chiaro di cosa vuole il mercato.

Tencent possedeva il 9,2% dei diritti di voto netti di Ubisoft alla fine di aprile, mentre la famiglia Guillemot deteneva circa il 20,5%, secondo l'ultimo rapporto annuale dell'azienda. Gli azionisti avevano già chiesto di defenestrare la famiglia Guillemot e vendere tutto a privati, quindi aspettiamo di capire cosa succederà a questo punto.