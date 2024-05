Ubisoft ci prova ancora: xDefiant ha una data di uscita

Ricordate Tom Clancy's xDefiant? Lo shooter nato come "costola" di alcuni dei franchise Ubisoft non ha avuto una vita semplicissima, ma ora c'è una data di uscita per l'arena shooter del publisher francofono.

Effettivamente, era già emerso che il titolo sarebbe arrivato molto presto dopo un lungo silenzio e una fase di test avviata un po' in sordina, ed oggi sono arrivate le novità.

Advertisement

L'azienda ha infatti comunicato che xDefiant (ora si chiama così) sarà disponibile a partire dale 21 maggio.

«È stato emozionante vedere tutto l'amore per il gioco e il fantastico feedback condiviso», ha dichiarato Ubisoft nel comunicato ufficiale.

La preseason di xDefiant inizierà il 21 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La preseason durerà 6 settimane prima di entrare nella cadenza stagionale classica.

Tra le fazioni disponibili in questa prima fase del gioco ci saranno Echelon, Phantoms, Cleaners, Libertad, Dedsec, ma quest'ultima sarà disponibile solamente dopo averla sbloccata o acquistata.

xDefiant arriverà con 14 mappe e 5 modalità di gioco, con una speciale classifica di partite in playtest che sarà inserita tra le possibilità di gioco.

E non solo, perché Ubisoft ha anche pubblicato una roadmap per il primo anno di contenuti aggiuntivi.

Dopo la preseason di 6 settimane, xDefiant avrà una cadenza stagionale e ogni 3 mesi ci saranno nuove armi, mappe, eventi e una nuova fazione. In totale, l'anno 1 includerà ulteriori 4 fazioni, 12 armi e 12 mappe.

Il titolo che è nato da Rainbow Six Siege (lo trovate su Amazon) si prepara quindi ad uscire definitivamente e a dare ad Ubisoft la speranza di lanciare una nuova hit.

Difficile dire se ce la possa fare o meno, considerato che anche la stessa Ubisoft non sembrava averci creduto tantissimo in una fase precedente. Speriamo che il gioco più insospettabile possa essere quello della rinascita di Ubisoft.