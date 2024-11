Tutti pronti a schivare GTA 6 nel 2025

Ormai lo sappiamo: Grand Theft Auto 6 si prepara a dominare il panorama videoludico del 2025, influenzando le strategie di lancio di altri titoli importanti.

Sappiamo bene che il sequel di GTA 5 ha tutti gli occhi puntati addosso.

Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, ha confermato nel corso di un podacast (via Tech4Gamers) che l'industria sta pianificando attentamente i rilasci per evitare una diretta concorrenza con il titolo di Rockstar Games.

L'imminente uscita di GTA 6 rappresenta sia un'opportunità che una sfida per l'intero settore.

Da un lato, promette di essere un evento monumentale, dall'altro potrebbe creare difficoltà per gli altri giochi in uscita nello stesso periodo.

Booty ha sottolineato che Microsoft stessa sta lavorando a una pianificazione accurata per evitare sovrapposizioni tra i propri titoli e GTA 6.

Il successo senza precedenti di GTA 5 ha reso la serie un vero e proprio fenomeno culturale, superando persino franchise storici come Call of Duty in termini di popolarità e vendite.

La reazione entusiastica al primo trailer di GTA 6 suggerisce che il gioco potrebbe eclissare qualsiasi altra uscita nell'autunno 2025.

L'influenza di Rockstar e GTA 6 si estende ben oltre il semplice successo commerciale.

Gli studi di sviluppo e i publisher stanno riconsiderando le loro strategie di lancio, con molti che optano per posticipare le uscite per evitare una diretta competizione.

Questo fenomeno potrebbe portare a un calendario di uscite più diluito e potenzialmente a ritardi per titoli molto attesi.

Microsoft, con il suo ricco portfolio di giochi previsti per il 2025, si trova in una posizione delicata.

Booty ha affermato: «Dobbiamo evitare di competere con noi stessi», sottolineando l'importanza di una pianificazione strategica che permetta a ciascun titolo di brillare senza cannibalizzarsi a vicenda.

L'impatto di GTA 6 sull'industria videoludica si preannuncia quindi sostanziale, influenzando non solo le vendite ma anche le tempistiche e le strategie di lancio di numerosi altri titoli nel prossimo futuro.

Questo, sperando che il tanto atteso Trailer 2 del gioco sia davvero alle porte, come molti credono.