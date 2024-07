Che aspetto avrebbero tutti gli Snake in Metal Gear Solid V?

La saga di Metal Gear sta vivendo un nuovo momento caldo da quando è stato mostrato il primo trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, con l'apertura dei pre-ordini per il ritorno del capitolo ambientato nella Guerra Fredda.

La saga nata da Hideo Kojima, affermatasi soprattutto dopo il successo del grande Metal Gear Solid (che era la terza uscita canonica), vide nel 2015 in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain l'ultima release ufficiale, che chiudeva letteralmente il cerchio con le origini del franchise.

Così, in attesa di tornare in Snake Eater, un fan si è divertito a immaginare che aspetto avrebbero tutti gli Snake della saga in The Phantom Pain. E con tutti intendiamo davvero tutti.

Gli Snake in MGSV

Attenzione! Il testo che segue contiene grandi spoiler dalla saga di Metal Gear.

Vi raccomandiamo di interrompere la lettura se non avete giocato questi titoli e non volete anticipazioni sui loro contenuti.

Come sappiamo, The Phantom Pain è ambientato nel 1984 e questo significa che tutti gli Snake erano già vivi e in giro da qualche parte, chi giovanissimo e chi meno.

Così, ecco un'immagine che li riassume tutti, cercando di capire come sarebbero stati esattamente all'epoca di quegli eventi.

Da sinistra abbiamo Venom Snake, il protagonista di The Pantom Pain che scopriamo essere nientemeno che il giocatore, sfregiato da quanto accaduto nell'epilogo di Ground Zeroes..

Accanto a lui abbiamo subito Big Boss in carne e ossa, protagonista di Metal Gear Solid 3, di Peace Walker e bussola degli eventi di tutta la saga.

Il terzo è invece Solid Snake (David), che giustamente è identico a suo fratello, ma con i capelli scuri. Alla sua destra abbiamo Liquid Snake (Eli), esattamente come appare in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Infine, l'ultimo a destra è Solidus Snake (George), il clone di Big Boss perfetto – come apprendiamo bene in Metal Gear Solid 4 – che per questo motivo è cresciuto più velocemente dei suoi fratelli e che negli anni Ottanta, sappiamo dai racconti di Raiden in Metal Gear Solid 2, era abbastanza adulto da creare il panico tra i bambini soldato in Africa.

Il modello, chiaramente, è quello di Big Boss, un po' ringiovanito, con i capelli più in ordine e senza barba: considerando che Solidus era la sua copia perfetta, è un'idea di Solidus che ci potrebbe stare.

Al di là di questa curiosa immagine, siamo ancora tutti in attesa di una data per Metal Gear Solid Delta, che non vedrà il coinvolgimento di Hideo Kojima ma che includerà gli autori originali di Metal Gear Solid 3 nei suoi titoli di coda.

Per ogni approfondimento su Snake Eater c'è il nostro articolo; sappiamo che la voglia di tornare a giocare Metal Gear è parecchia, come dimostrano i pre-ordini del remake, volati subito in cima alle classifiche di Amazon.