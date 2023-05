Trust Gaming: mouse, cuffie, tastiere e microfoni con sconti fino al 38%

Desiderate migliorare la vostra esperienza di gioco senza spendere troppo? Volete acquistare accessori come cuffie, tastiere, microfoni o mouse da gaming a prezzi accessibili? Siete nel posto giusto! Amazon, il famoso sito di e-commerce, ha lanciato un'imperdibile promozione che vi consente di acquistare vari accessori Trust Gaming a prezzi straordinari.

Uno degli sconti da segnalare è quello sul microfono Trust Gaming GXT 252 Emita Plus, disponibile a soli 79,99€ invece di 129,99€, con un risparmio del 38% e uno sconto effettivo di 50€.

Dotato di un pattern di registrazione cardioide, il microfono Trust Gaming GXT 252 Emita Plus è in grado di eliminare efficacemente i rumori di fondo, rendendolo ideale per creare un suono chiaro e pulito. Può essere facilmente collegato a un PC o a una console PlayStation 4 o 5, offrendo così grande versatilità.

Il microfono Trust Gaming GXT 252 Emita Plus è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni, adattandosi facilmente a qualsiasi tipo di registrazione. Il dispositivo è dotato di un grande filtro pop a doppio schermo, progettato per attenuare le occlusive, come i suoni "P" e "B". Questa funzionalità consente di ottenere registrazioni professionali senza la necessità di un editing eccessivo.

Il design del microfono Trust Gaming GXT 252 Emita Plus è altamente funzionale. Il morsetto regolabile e il treppiede incluso consentono un posizionamento ottimale e stabile del microfono a condensatore. Inoltre, il supporto ammortizzato protegge il microfono dalle vibrazioni, assicurando un suono sempre pulito.

