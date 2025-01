Trevor vuole tornare per un cameo specifico in GTA 6

Steve Ogg, l'attore che ha dato vita a Trevor, uno dei protagonisti principali di GTA 5, ha dichiarato di voler tornare in GTA 6 per morire all'inizio del gioco.

Del resto, Trevor è sicuramente uno dei personaggi più importanti di GTA 5 (che trovate su Amazon).

Questo, senza contare anche che lo scorso anno era emerso che un DLC dedicato al personaggio di Ogg era davvero nei piani.

Parlando con ScreenRant, infatti, l'attore ha ora spiegato che questa idea potrebbe essere un momento simbolico, un passaggio di consegne ai nuovi protagonisti del capitolo successivo, anche se dovesse significare una fine cruenta per il suo personaggio.

«Mi piacerebbe che Trevor apparisse, giusto per essere ucciso all'inizio. Penso che sarebbe una cosa figa,» ha detto Ogg.

«Perché riconoscerebbe anche i fan… tipo ‘Ehi, grazie. Passo il testimone, calpestate la testa di Trevor e mettete fine a quella storia, permettendo a una nuova generazione di prendere il suo posto’.»

Questo momento potrebbe riflettere un episodio di GTA 5, dove Trevor uccide brutalmente Johnny Klebitz, personaggio di GTA 4.

Ma, a meno di un anno dall’uscita di GTA 6, Ogg ha rivelato che non è ancora stato contattato per tornare nel gioco.

Nel frattempo, negli ultimi 12 anni, la carriera di Ogg è decollata, con ruoli in serie di successo come The Walking Dead, Westworld e Better Call Saul.

Rockstar, dal canto suo, ha dedicato questo periodo a espandere GTA Online e a lavorare sull'atteso GTA 6, che uscirà nel 2025, probabilmente senza Trevor.

Restando in tema, nelle ultime settimane si è parlato della possibilità che GTA 6 possa costare 80 o 100 dollari, aprendo la strada a un possibile aumento dei prezzi dei videogiochi.

Ma non solo: vi ricordo anche che GTA Vice City Nextgen Edition è finalmente disponibile come progetto autonomo, ed è scaricabile gratuitamente a partire da ora.