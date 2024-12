Tre nuovi giochi in prova gratis su Steam (c'è EA Sports FC 25)

Tre interessanti demo gratuite sono ora disponibili su Steam, offrendo ai giocatori l'opportunità di provare alcuni titoli come The Alters, EA Sports FC 25 e Prologue: Go Wayback!.

The Alters è un’avventura "emotiva" e survival con elementi di costruzione e un’ambientazione fantascientifica.

Il gioco esplora temi profondi come il passato, le scelte personali e il rapporto con sé stessi... o meglio, con le versioni alternative di sé stessi (scarica la demo qui).

EA Sports FC 25 è, come molti sapranno bene, il nuovo capitolo della celebre serie calcistica di EA, successore spirituale di FIFA, offre una demo di dimensioni generose: 50GB (prova la demo di EA Sports FC 25 qui).

Infine, Prologue: Go Wayback! è una tech demo sviluppata dal team dietro PUBG, che offre una prima occhiata a Melba, una tecnologia rivoluzionaria per generare pianeti scala-Terra in tempo reale.

Si tratta di un'esperienza che combina Machine Learning e calcolo GPU per creare un mondo dinamico e realistico (scopri la tech demo di Prologue: Go Wayback! qui).

Oltre a queste novità, Steam ospita una selezione di giochi da provare in forma totalmente gratuita.

Ad esempio, Steam sta offrendo gratis a tutti i suoi utenti il divertente action Punkapu, ma avete pochi giorni di tempo per aggiungerlo ai vostri account.

Ma non è tutto: da questo momento potete avere gratis su Steam e senza costi aggiuntivi un hack 'n' slash in 2D da provare subito: scopri di cosa si tratta.

Per concludere, ci sono dei giochi big gratis su Steam per il weekend: eccoli, pronti da scaricare senza spendere un euro.

Come sempre accade da queste parti, vi segnaleremo come sempre sulle nostre pagine eventuali nuove promozioni disponibili, inclusi giochi e demo gratuite.

Ad ogni modo, se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza commissioni o sovrapprezzi.