Steam vi offre gratis un hack 'n' slash in 2D da provare

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Stagdraft, un gioco multiplayer 2D top-down che combina l'energia delle battaglie fantasy con un’intensa azione Hack and Slash PvP.

Ecco la descrizione di Stagdraft:

«STAGDRAFT è un hack and slasher multigiocatore 2D caotico. Progettato per un'intensa azione PvP e supporta fino a 24 giocatori. Scegli il tuo ruolo, elabora strategie con i tuoi alleati e domina il campo di battaglia per catturare tutte le zone e assicurarti gli obiettivi finali in una guerra di dominio!»

Fino a ventiquattro giocatori possono unirsi allo scontro, scegliendo tra cinque classi uniche: spadaccini pronti al corpo a corpo, lancieri con la loro portata devastante, abili arcieri, maghi capaci di scatenare poteri mistici e berserker dalla forza inarrestabile.

La sfida è semplice ma avvincente: conquistare le zone strategiche insieme ai vostri alleati, avanzare lungo il campo di battaglia e assicurarsi l’obiettivo finale per reclamare la vittoria. Ogni classe porta con sé abilità specifiche che spaziano da scudi protettivi a potenti proiettili magici, dando vita a strategie sempre nuove.

La modalità di gioco principale, Frontline, richiede una combinazione di tattica e lavoro di squadra per spingere continuamente il fronte verso la vittoria. Grazie alla compatibilità cross-platform, potrete giocare sia su PC che su dispositivi mobili, rendendo ogni battaglia accessibile ovunque vi troviate. La grafica in pixel-art, curata nei minimi dettagli, offre un tocco nostalgico, immergendovi completamente nell’atmosfera medievale del gioco.

Radunate i vostri alleati, scegliete il vostro ruolo e preparatevi a conquistare il campo di battaglia in questo wargame fantasy senza esclusione di colpi.

Dovrete essere veloci per riscattare Stagdraft, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.